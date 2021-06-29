https://ria.ru/20210629/ucheniya-1739072067.html

В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море

В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море - РИА Новости, 29.06.2021

В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море

В ходе военных учений в Средиземном море отработаны приемы разведки надводной и подводной обстановки, "отражено" воздушное нападение противника, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:28

2021-06-29T16:28

2021-06-29T16:28

россия

хмеймим

средиземное море

миг-31

су-34

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-35

вмф рф

безопасность

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В ходе военных учений в Средиземном море отработаны приемы разведки надводной и подводной обстановки, "отражено" воздушное нападение противника, сообщает Минобороны России.В учениях участвуют Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России."В рамках мероприятий боевой подготовки отработаны тактические приемы по ведению разведки надводной и подводной обстановки. Маневрирование кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38. Авиационное прикрытие действий сил флота обеспечивали истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34", - говорится в сообщении.В отработке поисков противника участвовал противолодочный вертолет Ка-27, базирующийся на борту фрегата "Адмирал Макаров". Успешно выполнив учебно-боевые задачи, все самолеты благополучно вернулись на авиабазу Хмеймим."Также силы флота провели тренировку по отражению воздушного нападения. Отрабатывались вопросы практических действий расчетов и средств противовоздушной обороны по борьбе с воздушными целями. Отдельное внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами", - отметили в МО РФ.Кроме того, в акватории Средиземного моря совершили учебные полеты самолеты МиГ-31К из состава новейшего ракетного комплекса "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22м3.Учения стартовали 25 июня, в ходе них на Хмеймим с российских аэродромов специально перебазировались пара самолетов МиГ-31К и противолодочный Ил-38.В ходе учений пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК и Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют "учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы" Хмеймима и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.

https://ria.ru/20210629/krym-1738998417.html

https://ria.ru/20210628/ucheniya-1738853149.html

россия

хмеймим

средиземное море

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россия, хмеймим, средиземное море, миг-31, су-34, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35, вмф рф, безопасность