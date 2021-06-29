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В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море - РИА Новости, 29.06.2021
В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
В ходе военных учений в Средиземном море отработаны приемы разведки надводной и подводной обстановки, "отражено" воздушное нападение противника, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:28
2021-06-29T16:28
россия
хмеймим
средиземное море
миг-31
су-34
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-35
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В ходе военных учений в Средиземном море отработаны приемы разведки надводной и подводной обстановки, "отражено" воздушное нападение противника, сообщает Минобороны России.В учениях участвуют Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России."В рамках мероприятий боевой подготовки отработаны тактические приемы по ведению разведки надводной и подводной обстановки. Маневрирование кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38. Авиационное прикрытие действий сил флота обеспечивали истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34", - говорится в сообщении.В отработке поисков противника участвовал противолодочный вертолет Ка-27, базирующийся на борту фрегата "Адмирал Макаров". Успешно выполнив учебно-боевые задачи, все самолеты благополучно вернулись на авиабазу Хмеймим."Также силы флота провели тренировку по отражению воздушного нападения. Отрабатывались вопросы практических действий расчетов и средств противовоздушной обороны по борьбе с воздушными целями. Отдельное внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами", - отметили в МО РФ.Кроме того, в акватории Средиземного моря совершили учебные полеты самолеты МиГ-31К из состава новейшего ракетного комплекса "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22м3.Учения стартовали 25 июня, в ходе них на Хмеймим с российских аэродромов специально перебазировались пара самолетов МиГ-31К и противолодочный Ил-38.В ходе учений пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК и Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют "учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы" Хмеймима и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.
https://ria.ru/20210629/krym-1738998417.html
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россия, хмеймим, средиземное море, миг-31, су-34, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35, вмф рф, безопасность
В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:28 29.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Минобороны рассказали о российских военных учениях в Средиземном море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В ходе военных учений в Средиземном море отработаны приемы разведки надводной и подводной обстановки, "отражено" воздушное нападение противника, сообщает Минобороны России.
В учениях участвуют Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России.
"В рамках мероприятий боевой подготовки отработаны тактические приемы по ведению разведки надводной и подводной обстановки. Маневрирование кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38. Авиационное прикрытие действий сил флота обеспечивали истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34", - говорится в сообщении.
В отработке поисков противника участвовал противолодочный вертолет Ка-27, базирующийся на борту фрегата "Адмирал Макаров". Успешно выполнив учебно-боевые задачи, все самолеты благополучно вернулись на авиабазу Хмеймим.
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"Также силы флота провели тренировку по отражению воздушного нападения. Отрабатывались вопросы практических действий расчетов и средств противовоздушной обороны по борьбе с воздушными целями. Отдельное внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами", - отметили в МО РФ.
Кроме того, в акватории Средиземного моря совершили учебные полеты самолеты МиГ-31К из состава новейшего ракетного комплекса "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22м3.
Учения стартовали 25 июня, в ходе них на Хмеймим с российских аэродромов специально перебазировались пара самолетов МиГ-31К и противолодочный Ил-38.
В ходе учений пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК и Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют "учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы" Хмеймима и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.
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РоссияХмеймимСредиземное мореМиГ-31Су-34Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-35ВМФ РФБезопасность
 
 
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