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Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО
Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО - РИА Новости, 29.06.2021
Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО
Двухдневные учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy начались во вторник в небе над странами Балтии, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:17
2021-06-29T16:17
балтийское море
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. Двухдневные учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy начались во вторник в небе над странами Балтии, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии."Сегодня в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы начались двухдневные учения ВВС НАТО и их партнеров Ramstein Alloy, основной целью которых является отработка безопасности воздушного пространства стран Балтии. На этот раз в учениях ключевую роль будут играть ВВС Эстонии и авиабаза Эмари под Таллином", - говорится в сообщении.Эстонские военные отмечают, что кроме базирующихся в эстонском Эмари и литовском Шауляе итальянских и испанских истребителей, выполняющих миссию по охране неба над странами Балтии, в учениях примут участие финские, немецкие, польские, испанские и турецкие летчики. В общей сложности задействовано более 20 самолетов. В небе над Балтийским морем будет находиться самолет дальнего обнаружения и управления воздушным пространством НАТО AWACS E-3.Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года - три раза в год. Их проведение приурочено к ротации самолетов и летных экипажей стран-членов НАТО на военных авиабазах Эмари в Эстонии и в литовском Шауляе, производящейся каждые четыре месяца.
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балтийское море, нато, эстония, латвия, в мире
Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО
16:17 29.06.2021
 
© AP Photo / Vadim GhirdaПарашютисты выпрыгивают из самолета во время учений Swift Response на авиабазе Бобок в Румынии
Парашютисты выпрыгивают из самолета во время учений Swift Response на авиабазе Бобок в Румынии - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda

Учения ВВС НАТО Ramstein Alloy начались в небе над странами Балтии

Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. Двухдневные учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy начались во вторник в небе над странами Балтии, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.
"Сегодня в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы начались двухдневные учения ВВС НАТО и их партнеров Ramstein Alloy, основной целью которых является отработка безопасности воздушного пространства стран Балтии. На этот раз в учениях ключевую роль будут играть ВВС Эстонии и авиабаза Эмари под Таллином", - говорится в сообщении.
Эстонские военные отмечают, что кроме базирующихся в эстонском Эмари и литовском Шауляе итальянских и испанских истребителей, выполняющих миссию по охране неба над странами Балтии, в учениях примут участие финские, немецкие, польские, испанские и турецкие летчики. В общей сложности задействовано более 20 самолетов. В небе над Балтийским морем будет находиться самолет дальнего обнаружения и управления воздушным пространством НАТО AWACS E-3.
Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года - три раза в год. Их проведение приурочено к ротации самолетов и летных экипажей стран-членов НАТО на военных авиабазах Эмари в Эстонии и в литовском Шауляе, производящейся каждые четыре месяца.
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