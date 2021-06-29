https://ria.ru/20210629/ucheniya-1739069133.html

Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО

Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО - РИА Новости, 29.06.2021

Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО

Двухдневные учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy начались во вторник в небе над странами Балтии, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:17

2021-06-29T16:17

2021-06-29T16:17

балтийское море

нато

эстония

латвия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. Двухдневные учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy начались во вторник в небе над странами Балтии, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии."Сегодня в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы начались двухдневные учения ВВС НАТО и их партнеров Ramstein Alloy, основной целью которых является отработка безопасности воздушного пространства стран Балтии. На этот раз в учениях ключевую роль будут играть ВВС Эстонии и авиабаза Эмари под Таллином", - говорится в сообщении.Эстонские военные отмечают, что кроме базирующихся в эстонском Эмари и литовском Шауляе итальянских и испанских истребителей, выполняющих миссию по охране неба над странами Балтии, в учениях примут участие финские, немецкие, польские, испанские и турецкие летчики. В общей сложности задействовано более 20 самолетов. В небе над Балтийским морем будет находиться самолет дальнего обнаружения и управления воздушным пространством НАТО AWACS E-3.Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года - три раза в год. Их проведение приурочено к ротации самолетов и летных экипажей стран-членов НАТО на военных авиабазах Эмари в Эстонии и в литовском Шауляе, производящейся каждые четыре месяца.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/krym-1739000564.html

балтийское море

эстония

латвия

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балтийское море, нато, эстония, латвия, в мире