https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1738960216.html

"Нападает с ножом": на Алтае разыскивают жестокого убийцу

"Нападает с ножом": на Алтае разыскивают жестокого убийцу - РИА Новости, 29.06.2021

"Нападает с ножом": на Алтае разыскивают жестокого убийцу

Высокий, худой и крайне опасный — в Новоалтайске уже месяц разыскивают подозреваемого в зверском убийстве 65-летней учительницы Ольги Черданцевой. На ее теле... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:00

2021-06-29T08:00

2021-06-29T09:55

скр

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

происшествия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Высокий, худой и крайне опасный — в Новоалтайске уже месяц разыскивают подозреваемого в зверском убийстве 65-летней учительницы Ольги Черданцевой. На ее теле насчитали несколько десятков ножевых ранений. Следователи рассматривают ряд версий, однако зацепок пока нет. Подробности резонансного преступления — в материале РИА Новости."Выбрал подходящий момент"Вечером 1 июня местные жители услышали пронзительный женский крик, доносящийся из дома на улице Серова. "Большого значения не придали. Решили, ссора или что-то в этом духе, — рассказывает Алексей, сосед погибшей. — А уже спустя несколько минут приехало с десяток полицейских машин, и начались опросы".Как выяснилось, дочь Черданцевой зашла после работы навестить мать и увидела жуткую картину — пенсионерка на полу истекала кровью. Бригада скорой добралась довольно быстро, но помочь ничем не смогла.Первичный осмотр показал — скорее всего, убийца подкараулил хозяйку около веранды. Когда та вышла на улицу, сразу нанес несколько ударов ножом, после чего затащил тяжелораненую женщину внутрь и быстро обыскал жилье. Пропали мобильный телефон, около десяти тысяч рублей, банковская карта и сумочка пенсионерки.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, сопряженное с разбоем", а на поиски подозреваемого бросили все городские патрули. Однако по горячим следам задержать его не удалось. Во время преступления почти все соседи были на работе, а те немногие, что оставались дома, ничего подозрительного не заметили. Поэтому у оперативников сперва не было даже примерного описания нападавшего."Такое чувство, что убийство тщательно спланировано: он выбрал момент, когда, кроме Ольги, в доме никого не было, — добавляет Алексей. — Хоть она и жила одна, ее каждый день навещали дочь с внучкой. Кроме того, наш сосед постоянно что-то чинит в гараже, и у него через открытые ворота хорошо видно все, что происходит на улице. Но вечером 1 июня гараж был закрыт".Местных поразила жестокость, с которой неизвестный расправился с пенсионеркой: такое количество ножевых ранений прослеживается в почерке маньяков. Однако эту версию пока отодвинули на второй план — в приоритете ограбление.Первым делом оперативники проверили судимых, а также тех, кто состоит на психиатрическом и наркологическом учете. Особое внимание уделили последнему — погибшая болела раком и, возможно, держала дома обезболивающие препараты на основе опиатов.Условия неочевидностиЗверское убийство учительницы всколыхнуло весь 73-тысячный Новоалтайск и округу. В городских пабликах в соцсетях — десятки гневных комментариев: пользователи обеспокоены, что подозреваемого до сих пор не задержали. Более того, по словам местных, полиция оповестила горожан о преступлении далеко не сразу.Как сообщили в краевом управлении СКР, розыском занимается усиленная следственно-оперативная группа из самых опытных сотрудников МВД и СК. Сложность в том, что преступление было совершено в условиях неочевидности, то есть при полном отсутствии свидетелей и серьезных улик. Единственная зацепка, обнаруженная на месте убийства, — отпечаток обуви."Отсмотрев десятки видеозаписей, мы установили подозреваемого, — объясняют следователи. — На вид — примерно 20-30 лет, высокий рост и темные волосы. В день убийства был одет в светлую футболку, черную кофту, белую кепку и кроссовки. По маршруту его следования позже в кустах нашли пустую сумку погибшей".Хотя на записях с видеокамер плохо видны черты лица, молодого человека уже опознал продавец одной из торговых точек. По его описанию оперативники составили фоторобот и разослали ориентировки в соседние города и регионы.Математик и психологОльга Черданцева проработала в школе № 30 почти 40 лет. Преподавала математику, затем перешла на должность детского психолога. Пользователи местных пабликов в социальных сетях сразу предположили — возможно, кто-то из бывших учеников затаил на нее обиду и решил отомстить.Эту версию рассматривали и следователи, но вскоре исключили. Те, кто учился у Черданцевой, в один голос заявили: серьезных конфликтов с воспитанниками у нее никогда не было. Напротив, ее очень любили. "Она была не только прекрасным педагогом, но и человеком, — вспоминает бывшая ученица Валерия. — Как психолог, Ольга много работала с подростками, помогала находить общий язык со сверстниками, преподавателями и родителями. Вряд ли кто-то мог так сильно на нее обидеться".На пенсию Черданцева ушла около двух лет назад — из-за серьезных проблем со здоровьем. Помогала дочери с воспитанием внучки и много времени уделяла лечению. По словам знакомых, несмотря на неутешительные прогнозы медиков, не сдавалась и боролась с тяжелым заболеванием.Ольгу похоронили 3 июня. Проститься с ней собрались десятки человек — в основном родственники, друзья, бывшие коллеги и ученики.

https://ria.ru/20210526/ubiystvo-1733865969.html

https://ria.ru/20210522/ubiystvo-1733341415.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, следственный комитет россии (ск рф), убийство, происшествия