https://ria.ru/20210629/tyumen-1738998764.html
В тюменском гипермаркете и общежитии ТюмГУ выявили очаги COVID-19
В тюменском гипермаркете и общежитии ТюмГУ выявили очаги COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В тюменском гипермаркете и общежитии ТюмГУ выявили очаги COVID-19
Очаги заболевания коронавирусом выявлены среди сотрудников гипермаркета в одном из торговых центров Тюмени, а также в общежитии Тюменского государственного... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:19
2021-06-29T09:19
2021-06-29T09:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тюменский государственный университет
тобольск
тюмень
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730253510_0:127:3077:1858_1920x0_80_0_0_84e48671df3b4eff80cbc9588206e64d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Очаги заболевания коронавирусом выявлены среди сотрудников гипермаркета в одном из торговых центров Тюмени, а также в общежитии Тюменского государственного университета, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона."Очаги зарегистрированы среди студентов, проживающих в общежитии Тюменского государственного университета - 15 случаев, среди сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток" в Тюмени на улице Дмитрия Менделеева - 28 случаев", - сказали в штабе.По его данным, еще один очаг заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Тобольске среди вахтовиков – выявлены 24 случая.По последним данным, в области зарегистрированы 38,8 тысячи случаев COVID-19, 666 пациентов скончались.
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738527625.html
https://ria.ru/20201219/perekrestok-1590023287.html
тобольск
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730253510_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a0ae1e12513ce1e91ed7fb28a48ad0ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменский государственный университет, тобольск, тюмень, происшествия
В тюменском гипермаркете и общежитии ТюмГУ выявили очаги COVID-19
В тюменском гипермаркете и общежитии крупнейшего вуза региона выявили очаги COVID-19