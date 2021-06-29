https://ria.ru/20210629/tyumen-1738998764.html

В тюменском гипермаркете и общежитии ТюмГУ выявили очаги COVID-19

В тюменском гипермаркете и общежитии ТюмГУ выявили очаги COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

В тюменском гипермаркете и общежитии ТюмГУ выявили очаги COVID-19

Очаги заболевания коронавирусом выявлены среди сотрудников гипермаркета в одном из торговых центров Тюмени, а также в общежитии Тюменского государственного... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:19

2021-06-29T09:19

2021-06-29T09:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

тюменский государственный университет

тобольск

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Очаги заболевания коронавирусом выявлены среди сотрудников гипермаркета в одном из торговых центров Тюмени, а также в общежитии Тюменского государственного университета, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона."Очаги зарегистрированы среди студентов, проживающих в общежитии Тюменского государственного университета - 15 случаев, среди сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток" в Тюмени на улице Дмитрия Менделеева - 28 случаев", - сказали в штабе.По его данным, еще один очаг заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Тобольске среди вахтовиков – выявлены 24 случая.По последним данным, в области зарегистрированы 38,8 тысячи случаев COVID-19, 666 пациентов скончались.

https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738527625.html

https://ria.ru/20201219/perekrestok-1590023287.html

тобольск

тюмень

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменский государственный университет, тобольск, тюмень, происшествия