https://ria.ru/20210629/turtsiya-1739139537.html

Турция передала России данные о перелетах экс-директора ФБК* Жданова

Турция передала России данные о перелетах экс-директора ФБК* Жданова - РИА Новости, 29.06.2021

Турция передала России данные о перелетах экс-директора ФБК* Жданова

Правоохранительные органы Турции предоставили по запросу РФ сведения о перелетах экс-директора организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Ивана... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T22:56

2021-06-29T22:56

2021-06-29T23:34

россия

евгений пригожин

фбк

владимир воронин

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

москва

турция

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Турции предоставили по запросу РФ сведения о перелетах экс-директора организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Ивана Жданова, находящегося в розыске, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Воронин.Во вторник Нагатинский суд Москвы санкционировал заочный арест Жданова в связи с обвинением в неисполнении судебного решения."Из арестных материалов стало понятно, что правоохранительные органы Турции выдали информацию о перелетах Ивана. Вполне возможно, Россия посылала запросы и в другие страны, но они, судя по тому, что мы не увидели других документов, вероятно, не ответили или не имели сведений о его передвижениях", - рассказал адвокат.Согласно практике, говорит защитник, после получения подобной информации российские правоохранители просят страны, где предположительно может находится обвиняемый, о его задержании и выдаче на родину."Теперь Россия будет просить их оказать содействие: задержать его и выдать РФ. Тут уже вопрос к той стране, где находится Иван, решение будет зависеть от них", - пояснил Воронин.Адвокат отказался от комментариев по поводу настоящего местоположения своего доверителя.Как следует из материалов дела, Жданов 21 января вылетел из Стамбула. Кроме того, как ранее сообщал РИА Новости Воронин, материал о международном розыске его клиента передан в Интерпол.В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление.В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК* заявила о намерении обжаловать решение суда.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739066701.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/putin-1737310805.html

https://ria.ru/20210623/mosgorsud-1738232927.html

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россия, евгений пригожин, фбк, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, турция, происшествия