Турция передала России данные о перелетах экс-директора ФБК* Жданова
22:56 29.06.2021 (обновлено: 23:34 29.06.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДиректор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов "московского дела" на проспекте Академика Сахарова в Москве
Адвокат завил, что Турция предоставила России данные о перелетах экс-директора ФБК* Жданова
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Турции предоставили по запросу РФ сведения о перелетах экс-директора организации-иноагента "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Ивана Жданова, находящегося в розыске, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Воронин.
Во вторник Нагатинский суд Москвы санкционировал заочный арест Жданова в связи с обвинением в неисполнении судебного решения.
"Из арестных материалов стало понятно, что правоохранительные органы Турции выдали информацию о перелетах Ивана. Вполне возможно, Россия посылала запросы и в другие страны, но они, судя по тому, что мы не увидели других документов, вероятно, не ответили или не имели сведений о его передвижениях", - рассказал адвокат.
Согласно практике, говорит защитник, после получения подобной информации российские правоохранители просят страны, где предположительно может находится обвиняемый, о его задержании и выдаче на родину.
"Теперь Россия будет просить их оказать содействие: задержать его и выдать РФ. Тут уже вопрос к той стране, где находится Иван, решение будет зависеть от них", - пояснил Воронин.
Адвокат отказался от комментариев по поводу настоящего местоположения своего доверителя.
Как следует из материалов дела, Жданов 21 января вылетел из Стамбула. Кроме того, как ранее сообщал РИА Новости Воронин, материал о международном розыске его клиента передан в Интерпол.
В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление.
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В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
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