https://ria.ru/20210629/turkey-1738946834.html

В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес

В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес - РИА Новости, 29.06.2021

В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес

В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи нашли еще 11 крупных холмов, созданных... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T06:51

2021-06-29T06:51

2021-06-29T11:19

юнеско

чикаго

культура

новости культуры

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738947666_0:17:3083:1751_1920x0_80_0_0_cd470445cdc914122bd0fa4e2f445a55.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи нашли еще 11 крупных холмов, созданных людьми, сообщает Daily Sabah.По информации издания, насыпи буквально окружают сооружения, построенные примерно 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 километров. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что ученые назвали этот район "Двенадцать холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции". Гебекли-Тепе включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года, а впервые был обнаружен в 1963 году археологами из Стамбула и Чикаго. Позже, в 1995 году ученые нашли в этих местах Т-образные обелиски эпохи неолита высотой три-шесть метров и весом от 40 до 60 тонн, а также различные артефакты, например статуэтки в виде людей возрастом 12 тысяч лет.

https://ria.ru/20210625/khersones-1738381299.html

чикаго

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеско, чикаго, новости культуры, турция