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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210629/turkey-1738946834.html
В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес - РИА Новости, 29.06.2021
В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи нашли еще 11 крупных холмов, созданных... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T06:51
2021-06-29T11:19
юнеско
чикаго
культура
новости культуры
турция
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи нашли еще 11 крупных холмов, созданных людьми, сообщает Daily Sabah.По информации издания, насыпи буквально окружают сооружения, построенные примерно 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 километров. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что ученые назвали этот район "Двенадцать холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции". Гебекли-Тепе включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года, а впервые был обнаружен в 1963 году археологами из Стамбула и Чикаго. Позже, в 1995 году ученые нашли в этих местах Т-образные обелиски эпохи неолита высотой три-шесть метров и весом от 40 до 60 тонн, а также различные артефакты, например статуэтки в виде людей возрастом 12 тысяч лет.
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юнеско, чикаго, новости культуры, турция

В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес

06:51 29.06.2021 (обновлено: 11:19 29.06.2021)
 
CC BY 3.0 / Teomancimit / Развалины Гебекли-ТепеРазвалины Гебекли-Тепе
Развалины Гебекли-Тепе - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
CC BY 3.0 / Teomancimit / Развалины Гебекли-Тепе
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи нашли еще 11 крупных холмов, созданных людьми, сообщает Daily Sabah.
По информации издания, насыпи буквально окружают сооружения, построенные примерно 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 километров.
Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что ученые назвали этот район "Двенадцать холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции".

"Этот регион обладает уникальной культурой", — прокомментировал он, добавив, что крупное исследование на холмах вот-вот будет завершено, а подробный отчет обнародуют в сентябре.

Гебекли-Тепе включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года, а впервые был обнаружен в 1963 году археологами из Стамбула и Чикаго.
Позже, в 1995 году ученые нашли в этих местах Т-образные обелиски эпохи неолита высотой три-шесть метров и весом от 40 до 60 тонн, а также различные артефакты, например статуэтки в виде людей возрастом 12 тысяч лет.
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