https://ria.ru/20210629/tsb-1739106781.html

В ЦБ рассказали о тестировании цифрового рубля

В ЦБ рассказали о тестировании цифрового рубля - РИА Новости, 29.06.2021

В ЦБ рассказали о тестировании цифрового рубля

Сбербанк, ВТБ и еще десять банков примут участие в тестировании цифрового рубля, которое начнется в январе 2022-го и будет проходить в несколько этапов на... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T19:00

2021-06-29T19:00

2021-06-29T20:19

рубль

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сбербанк, ВТБ и еще десять банков примут участие в тестировании цифрового рубля, которое начнется в январе 2022-го и будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года, говорится в пресс-релизе ЦБ."Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. <...> По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля", — сказано в сообщении.На первом этапе планируют опробовать эмиссию цифрового рубля и некоторые другие операции. В дальнейшем хотят расширить их список и увеличить количество участников пилота.Для удобства использования цифровой валюты необходимо обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую, подчеркнула первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Именно поэтому крайне важно взаимодействовать с участниками рынка на всех этапах пилотного проекта.В первую пилотную группу вошли: "Ак Барс", Альфа-банк, "Дом.РФ", ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, "Союз" и Транскапиталбанк.Идею цифрового рубля Центробанк представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.

https://ria.ru/20210603/rubl-1735471630.html

https://ria.ru/20210408/perevody-1727345328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рубль, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика