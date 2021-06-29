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В ЦБ рассказали о тестировании цифрового рубля
В ЦБ рассказали о тестировании цифрового рубля - РИА Новости, 29.06.2021
В ЦБ рассказали о тестировании цифрового рубля
Сбербанк, ВТБ и еще десять банков примут участие в тестировании цифрового рубля, которое начнется в январе 2022-го и будет проходить в несколько этапов на... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T19:00
2021-06-29T20:19
рубль
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сбербанк, ВТБ и еще десять банков примут участие в тестировании цифрового рубля, которое начнется в январе 2022-го и будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года, говорится в пресс-релизе ЦБ."Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. &lt;...&gt; По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля", — сказано в сообщении.На первом этапе планируют опробовать эмиссию цифрового рубля и некоторые другие операции. В дальнейшем хотят расширить их список и увеличить количество участников пилота.Для удобства использования цифровой валюты необходимо обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую, подчеркнула первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Именно поэтому крайне важно взаимодействовать с участниками рынка на всех этапах пилотного проекта.В первую пилотную группу вошли: "Ак Барс", Альфа-банк, "Дом.РФ", ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, "Союз" и Транскапиталбанк.Идею цифрового рубля Центробанк представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.
https://ria.ru/20210603/rubl-1735471630.html
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рубль, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
В ЦБ рассказали о тестировании цифрового рубля
19:00 29.06.2021 (обновлено: 20:19 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

ЦБ сформировал пилотную группу банков для тестирования цифрового рубля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сбербанк, ВТБ и еще десять банков примут участие в тестировании цифрового рубля, которое начнется в январе 2022-го и будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года, говорится в пресс-релизе ЦБ.
"Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. <...> По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля", — сказано в сообщении.
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На первом этапе планируют опробовать эмиссию цифрового рубля и некоторые другие операции. В дальнейшем хотят расширить их список и увеличить количество участников пилота.
Для удобства использования цифровой валюты необходимо обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую, подчеркнула первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Именно поэтому крайне важно взаимодействовать с участниками рынка на всех этапах пилотного проекта.
В первую пилотную группу вошли: "Ак Барс", Альфа-банк, "Дом.РФ", ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, "Союз" и Транскапиталбанк.
Идею цифрового рубля Центробанк представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.
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