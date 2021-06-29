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ЕС убеждает ЦАР отказаться от помощи российских военных советников
ЕС убеждает ЦАР отказаться от помощи российских военных советников - РИА Новости, 30.06.2021
ЕС убеждает ЦАР отказаться от помощи российских военных советников
Генеральный директор Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан сообщил, что убеждает руководство Центрально-Африканской Республики отказаться от услуг российских... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T20:20
2021-06-30T00:01
россия
николя де ривьер
дмитрий песков
москва
оон
сша
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Генеральный директор Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан сообщил, что убеждает руководство Центрально-Африканской Республики отказаться от услуг российских инструкторов и воспользоваться помощью западных стран для решения проблем безопасности страны.Выступая на конференции в Вашингтоне, вице-адмирал рассказал, что на прошлой неделе посетил ЦАР для встречи с президентом Фостеном-Арканжем Туадерой, и главной темой их переговоров было якобы присутствие в стране сотрудников российской частной военной компании "Вагнер"."Я посетил на прошлой неделе ЦАР и видел вагнеровцев. Они там повсеместно... Они не привносят ничего в страну, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных... нарушений прав человека и тягот войны", - сказал Блежан."Я об этом много говорил с президентом Туадерой на прошлой неделе и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. Оно несет риски ответных действий из-за нарушений прав человека. В конце концов, у вас не будет контроля над "Вагнером" и вы уступите ему часть суверенитета... Вам нужно это прекратить, изменить модель", - пересказал он свой разговор с президентом.При этом администрация президента ЦАР 18 июня назвала ложью опубликованный телеканалом CNN и занимающейся расследованиями группой Sentry материал об убийствах, якобы совершенных россиянами в этой стране, отметив, что он составлен на основе слухов из соцсетей. Туадера отмечал, что CNN и Sentry не посещали страну для подтверждения приведенных фактов. Администрация главы ЦАР также напомнила, что присутствие российских инструкторов в республике разрешено санкционным комитетом Совбеза ООН.Блежан, по его словам, предложил ЦАР помощь с альтернативными решениями. "ООН, ЕС, американские партнеры в Африке, с которыми удобнее иметь дело, могут оказать поддержку вашим вооруженным силам", - сказал он.Ранее группа экспертов санкционного комитета СБ ООН по ЦАР подготовила новый доклад, с которым удалось ознакомиться РИА Новости. В нем со ссылкой на "конфиденциальные свидетельства" в "чрезмерном применении силы" обвиняются Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) и российские инструкторы.Авторы, в частности, утверждают, что "обнаружили свидетельства чрезмерного применения силы против мирных жителей" в населенном пункте Гримари 28 декабря 2020 года. При этом, как отмечается в докладе, "координатор российских инструкторов заверил группу (экспертов – ред.), что в момент инцидента в Гримари не было российских инструкторов". Кроме того, в документе сказано, что "группа получила многочисленные сообщения о случаях беспорядочных убийств безоружных гражданских лиц российскими инструкторами". Эксперты также обвиняют армию ЦАР и российских инструкторов в мародерстве. При этом никаких конкретных доказательств в докладе не приводилось.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что российские военные советники не могли участвовать и не участвовали в убийствах и грабежах. Он назвал эти сообщения "очередной ложью".Ранее представители США в ООН обвиняли "российских инструкторов" в ЦАР в нарушениях международного гуманитарного права. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявлял о работе ЧВК "Вагнер" в ЦАР. Россия отвергла все эти обвинения, заявив, что западные страны пытаются дискредитировать российских военных специалистов, работающих в ЦАР по приглашению властей. По мнению Москвы, обвинения о якобы "российских наемниках" в республике не подкреплены доказательствами.
https://ria.ru/20210628/sovetniki-1738885511.html
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россия, николя де ривьер, дмитрий песков, москва, оон, сша, в мире
ЕС убеждает ЦАР отказаться от помощи российских военных советников
20:20 29.06.2021 (обновлено: 00:01 30.06.2021)
 
© Фото : Présidence CentrafriqueПарад первой роты (200 человек) центральноафриканской армии. 31 марта 2018
Парад первой роты (200 человек) центральноафриканской армии. 31 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Présidence Centrafrique

ЕС убеждает ЦАР отказаться от помощи российских военных советников

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Генеральный директор Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан сообщил, что убеждает руководство Центрально-Африканской Республики отказаться от услуг российских инструкторов и воспользоваться помощью западных стран для решения проблем безопасности страны.
Выступая на конференции в Вашингтоне, вице-адмирал рассказал, что на прошлой неделе посетил ЦАР для встречи с президентом Фостеном-Арканжем Туадерой, и главной темой их переговоров было якобы присутствие в стране сотрудников российской частной военной компании "Вагнер".
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"Я посетил на прошлой неделе ЦАР и видел вагнеровцев. Они там повсеместно... Они не привносят ничего в страну, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных... нарушений прав человека и тягот войны", - сказал Блежан.
"Я об этом много говорил с президентом Туадерой на прошлой неделе и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. Оно несет риски ответных действий из-за нарушений прав человека. В конце концов, у вас не будет контроля над "Вагнером" и вы уступите ему часть суверенитета... Вам нужно это прекратить, изменить модель", - пересказал он свой разговор с президентом.
При этом администрация президента ЦАР 18 июня назвала ложью опубликованный телеканалом CNN и занимающейся расследованиями группой Sentry материал об убийствах, якобы совершенных россиянами в этой стране, отметив, что он составлен на основе слухов из соцсетей. Туадера отмечал, что CNN и Sentry не посещали страну для подтверждения приведенных фактов. Администрация главы ЦАР также напомнила, что присутствие российских инструкторов в республике разрешено санкционным комитетом Совбеза ООН.
Блежан, по его словам, предложил ЦАР помощь с альтернативными решениями. "ООН, ЕС, американские партнеры в Африке, с которыми удобнее иметь дело, могут оказать поддержку вашим вооруженным силам", - сказал он.
Ранее группа экспертов санкционного комитета СБ ООН по ЦАР подготовила новый доклад, с которым удалось ознакомиться РИА Новости. В нем со ссылкой на "конфиденциальные свидетельства" в "чрезмерном применении силы" обвиняются Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) и российские инструкторы.
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Авторы, в частности, утверждают, что "обнаружили свидетельства чрезмерного применения силы против мирных жителей" в населенном пункте Гримари 28 декабря 2020 года. При этом, как отмечается в докладе, "координатор российских инструкторов заверил группу (экспертов – ред.), что в момент инцидента в Гримари не было российских инструкторов". Кроме того, в документе сказано, что "группа получила многочисленные сообщения о случаях беспорядочных убийств безоружных гражданских лиц российскими инструкторами". Эксперты также обвиняют армию ЦАР и российских инструкторов в мародерстве. При этом никаких конкретных доказательств в докладе не приводилось.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что российские военные советники не могли участвовать и не участвовали в убийствах и грабежах. Он назвал эти сообщения "очередной ложью".
Ранее представители США в ООН обвиняли "российских инструкторов" в ЦАР в нарушениях международного гуманитарного права. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявлял о работе ЧВК "Вагнер" в ЦАР. Россия отвергла все эти обвинения, заявив, что западные страны пытаются дискредитировать российских военных специалистов, работающих в ЦАР по приглашению властей. По мнению Москвы, обвинения о якобы "российских наемниках" в республике не подкреплены доказательствами.
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