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https://ria.ru/20210629/tiktok-1739021365.html
Суд признал законным штраф для TikTok на 2,6 миллиона рублей
Суд признал законным штраф для TikTok на 2,6 миллиона рублей - РИА Новости, 29.06.2021
Суд признал законным штраф для TikTok на 2,6 миллиона рублей
Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать TikTok на 2 миллиона 600 тысяч рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:58
2021-06-29T11:59
россия
tiktok
москва
технологии
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать TikTok на 2 миллиона 600 тысяч рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на несанкционированные акции."Решением суда постановление мирового судьи... по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, в отношении ТикТок Пти.Лтд (TikTok Pte.Ltd) оставлено без изменения, а жалоба защитника - без удовлетворения", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.Решение вступило в законную силу, и у соцсети есть 60 дней для погашения штрафа.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
https://ria.ru/20210622/sud-1738011907.html
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россия, tiktok, москва, технологии, происшествия
Суд признал законным штраф для TikTok на 2,6 миллиона рублей
11:58 29.06.2021 (обновлено: 11:59 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Решение о штрафе для TikTok за неудаление запрещенного контента вступило в силу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать TikTok на 2 миллиона 600 тысяч рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на несанкционированные акции.
"Решением суда постановление мирового судьи... по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, в отношении ТикТок Пти.Лтд (TikTok Pte.Ltd) оставлено без изменения, а жалоба защитника - без удовлетворения", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 05:23
В Приморье осудили мужчину, призывавшего в TikTok убивать силовиков
Решение вступило в законную силу, и у соцсети есть 60 дней для погашения штрафа.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 20:58Сказано в эфире
Получилось неумно? Американист об отмене Байденом указа Трампа по TikTok
 
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