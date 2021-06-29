https://ria.ru/20210629/tiktok-1739021365.html

Суд признал законным штраф для TikTok на 2,6 миллиона рублей

Суд признал законным штраф для TikTok на 2,6 миллиона рублей - РИА Новости, 29.06.2021

Суд признал законным штраф для TikTok на 2,6 миллиона рублей

Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать TikTok на 2 миллиона 600 тысяч рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:58

2021-06-29T11:58

2021-06-29T11:59

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происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать TikTok на 2 миллиона 600 тысяч рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на несанкционированные акции."Решением суда постановление мирового судьи... по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, в отношении ТикТок Пти.Лтд (TikTok Pte.Ltd) оставлено без изменения, а жалоба защитника - без удовлетворения", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.Решение вступило в законную силу, и у соцсети есть 60 дней для погашения штрафа.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

https://ria.ru/20210622/sud-1738011907.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/bayden-1736370636.html

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россия, tiktok, москва, технологии, происшествия