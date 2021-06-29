https://ria.ru/20210629/tigr-1739061683.html

Гулявший по селу в Приморье тигр вновь стал выходить к людям

Гулявший по селу в Приморье тигр вновь стал выходить к людям - РИА Новости, 29.06.2021

Гулявший по селу в Приморье тигр вновь стал выходить к людям

Амурский тигр, который прогуливался по центральной улице в одном из сел Приморского края и лежал на огороде, вновь вышел к людям, охотнадзор продолжает его... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:39

2021-06-29T15:39

2021-06-29T15:39

россия

центр "амурский тигр"

сергей арамилев

амурские тигры

приморский край

животные

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Амурский тигр, который прогуливался по центральной улице в одном из сел Приморского края и лежал на огороде, вновь вышел к людям, охотнадзор продолжает его поиски, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Восьмого июня в центре рассказали, что амурский тигр зашел в населенный пункт в одном из центральных районов Приморского края, вел себя спокойно, полежал в огороде, потом прошелся по центральной улице и ушел в лес. Позже охотнадзор получил разрешение его отловить, так как животное попало на фото на одном из сельскохозяйственных полей и на видео возле автодороги, - в обоих случаях поведение хищника было равнодушным и спокойным, что нельзя назвать адекватной реакцией на человека.Во вторник в соцсетях опубликовано сразу два видео с тигром в Спасском районе. На роликах зверь находится у трассы. На одном он долго лежит на обочине, хотя автор видео снимает его на телефон из стоящей рядом машины. На втором ролике он поднимается по склону среди кустов возле трассы. "Тигр часто появляется на глаза, при этом не проявляет агрессии, не нападает на сельхозживотных. В районе все это время работает группа охотнадзора. После каждого появления видео охотнадзор выезжает на место, смотрит следы. При первой возможности тигра отловят. Но в бесснежный период времени эти мероприятия затруднены", - сказал Арамилев.По его словам, зверя решено отловить, чтобы выяснить причины его неадекватно спокойной реакции на людей - возможно, у него проблемы со здоровьем. Кроме того, при таком поведении он может стать жертвой браконьеров."Меры по отлову могут сработать как отпугивающие, так бывает с молодыми животными. Это молодой тигр, не старше 2 лет, (недавно) отделился от самки. Бывает такое, что тигр не видит в человеке врага и спокойно его воспринимает. Такие случаи решаются двумя способами. Первый - как только тигр найдет свой участок, перестанет блуждать, он начнет жить своей самостоятельной тигриной жизнью. Второй – такие блуждания могут привести к конфликту с человеком, поэтому на месте работает группа охотнадзора", - отметил Арамилев.Он уточнил, что тот факт, что хищник не нападает на сельхозживотных и собак в селах и не выглядит истощенным, говорит о том, что он охотится на копытных животных в лесу, ведет образ жизни нормального здорового тигра.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.

https://ria.ru/20210525/tigr-1733800050.html

https://ria.ru/20210517/zapovednik-1732451267.html

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приморский край

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россия, центр "амурский тигр", сергей арамилев, амурские тигры, приморский край, животные