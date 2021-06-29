https://ria.ru/20210629/test-1738997527.html

Эксперт рассказала, что делать при положительном тесте на COVID-19

Эксперт рассказала, что делать при положительном тесте на COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

Эксперт рассказала, что делать при положительном тесте на COVID-19

Человеку, получившему положительный тест на коронавирус, надо обратиться к врачу, даже если нет симптомов, так как заболевание может резко обостриться,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:07

2021-06-29T09:07

2021-06-29T09:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лариса попович

здоровье - общество

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Человеку, получившему положительный тест на коронавирус, надо обратиться к врачу, даже если нет симптомов, так как заболевание может резко обостриться, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.Она посоветовала в случае положительного теста "обращаться к врачу и получать лечение до получения отрицательного теста"."Многие получают положительный тест на коронавирус, при этом бессимптомно переносят это заболевание - такое бывает. Но на самом деле бессимптомность может (быть - ред.) первые два-три дня, а потом резко ударит (болезнь - ред.), поэтому обязательно нужно, получив этот позитивный тест, обращаться к врачу и вставать на мониторинг, на учет как потенциально заболевший", - пояснила Попович.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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