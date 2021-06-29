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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/test-1738997527.html
Эксперт рассказала, что делать при положительном тесте на COVID-19
Эксперт рассказала, что делать при положительном тесте на COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
Эксперт рассказала, что делать при положительном тесте на COVID-19
Человеку, получившему положительный тест на коронавирус, надо обратиться к врачу, даже если нет симптомов, так как заболевание может резко обостриться,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:07
2021-06-29T09:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лариса попович
здоровье - общество
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Человеку, получившему положительный тест на коронавирус, надо обратиться к врачу, даже если нет симптомов, так как заболевание может резко обостриться, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.Она посоветовала в случае положительного теста "обращаться к врачу и получать лечение до получения отрицательного теста"."Многие получают положительный тест на коронавирус, при этом бессимптомно переносят это заболевание - такое бывает. Но на самом деле бессимптомность может (быть - ред.) первые два-три дня, а потом резко ударит (болезнь - ред.), поэтому обязательно нужно, получив этот позитивный тест, обращаться к врачу и вставать на мониторинг, на учет как потенциально заболевший", - пояснила Попович.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса попович, здоровье - общество, высшая школа экономики (вшэ), общество
Эксперт рассказала, что делать при положительном тесте на COVID-19
09:07 29.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Эксперт рассказала, что делать при положительном результате теста на COVID-19

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Человеку, получившему положительный тест на коронавирус, надо обратиться к врачу, даже если нет симптомов, так как заболевание может резко обостриться, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Она посоветовала в случае положительного теста "обращаться к врачу и получать лечение до получения отрицательного теста".
"Многие получают положительный тест на коронавирус, при этом бессимптомно переносят это заболевание - такое бывает. Но на самом деле бессимптомность может (быть - ред.) первые два-три дня, а потом резко ударит (болезнь - ред.), поэтому обязательно нужно, получив этот позитивный тест, обращаться к врачу и вставать на мониторинг, на учет как потенциально заболевший", - пояснила Попович.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Лариса ПоповичЗдоровье - ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
 
 
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