https://ria.ru/20210629/telo-1739024581.html

В Подмосковье в выгребной яме нашли тела ребенка и двух пенсионеров

В Подмосковье в выгребной яме нашли тела ребенка и двух пенсионеров - РИА Новости, 29.06.2021

В Подмосковье в выгребной яме нашли тела ребенка и двух пенсионеров

Тела трехлетней девочки и двух пенсионеров нашли в выгребной яме на территории частного дома в Подмосковье. Об этом РИА Новости рассказала РИА Новости старший... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:14

2021-06-29T12:14

2021-06-29T15:41

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Тела трехлетней девочки и двух пенсионеров нашли в выгребной яме на территории частного дома в Подмосковье. Об этом РИА Новости рассказала РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Владение расположено в поселке Обухово Богородского городского округа. По данным следствия, погибшие приходились ребенку прабабушкой и прадедушкой. Предварительно установлено, что в яме резко увеличился уровень воды. Взрослые спустились в нее, чтобы решить проблему, вслед за ними туда проследовала девочка. Выбраться наружу им не удалось.В пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью РИА Новости пояснили, что гибель девочки и пенсионеров не носит криминальный характер.Врадий добавила, что следователи опросили родственников, проверили бытовые условия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.В понедельник на Москву обрушился "суперливень", сопровождавшийся грозой и сильным ветром. По данным экстренных служб, в столице были повалены 170 деревьев, в Подмосковье – 108, из-за непогоды без электроснабжения остались 24 тысячи человек, подачу электричества большей части потребителей уже удалось восстановить. Во время ливня в Москве подтопило некоторые улицы, обрушилась часть крыши здания на улице Правды, была подтоплена станция метро "Ясенево", ненадолго остановлено движение поездов на Филевской линии метро от "Киевской" до "Кунцевской". В подмосковном Раменском упал башенный кран на стройке.Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.

https://ria.ru/20210617/telo-1737436951.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), происшествия