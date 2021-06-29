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В Подмосковье в выгребной яме нашли тела ребенка и двух пенсионеров
В Подмосковье в выгребной яме нашли тела ребенка и двух пенсионеров - РИА Новости, 29.06.2021
В Подмосковье в выгребной яме нашли тела ребенка и двух пенсионеров
Тела трехлетней девочки и двух пенсионеров нашли в выгребной яме на территории частного дома в Подмосковье. Об этом РИА Новости рассказала РИА Новости старший... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:14
2021-06-29T15:41
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Тела трехлетней девочки и двух пенсионеров нашли в выгребной яме на территории частного дома в Подмосковье. Об этом РИА Новости рассказала РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Владение расположено в поселке Обухово Богородского городского округа. По данным следствия, погибшие приходились ребенку прабабушкой и прадедушкой. Предварительно установлено, что в яме резко увеличился уровень воды. Взрослые спустились в нее, чтобы решить проблему, вслед за ними туда проследовала девочка. Выбраться наружу им не удалось.В пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью РИА Новости пояснили, что гибель девочки и пенсионеров не носит криминальный характер.Врадий добавила, что следователи опросили родственников, проверили бытовые условия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.В понедельник на Москву обрушился "суперливень", сопровождавшийся грозой и сильным ветром. По данным экстренных служб, в столице были повалены 170 деревьев, в Подмосковье – 108, из-за непогоды без электроснабжения остались 24 тысячи человек, подачу электричества большей части потребителей уже удалось восстановить. Во время ливня в Москве подтопило некоторые улицы, обрушилась часть крыши здания на улице Правды, была подтоплена станция метро "Ясенево", ненадолго остановлено движение поездов на Филевской линии метро от "Киевской" до "Кунцевской". В подмосковном Раменском упал башенный кран на стройке.Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.
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россия
москва
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье в выгребной яме нашли тела ребенка и двух пенсионеров
12:14 29.06.2021 (обновлено: 15:41 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В Подмосковье в выгребной яме нашли тела трехлетней девочки и двух пенсионеров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Тела трехлетней девочки и двух пенсионеров нашли в выгребной яме на территории частного дома в Подмосковье. Об этом РИА Новости рассказала РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
Владение расположено в поселке Обухово Богородского городского округа.
По данным следствия, погибшие приходились ребенку прабабушкой и прадедушкой. Предварительно установлено, что в яме резко увеличился уровень воды. Взрослые спустились в нее, чтобы решить проблему, вслед за ними туда проследовала девочка. Выбраться наружу им не удалось.
В пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью РИА Новости пояснили, что гибель девочки и пенсионеров не носит криминальный характер.
Врадий добавила, что следователи опросили родственников, проверили бытовые условия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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В понедельник на Москву обрушился "суперливень", сопровождавшийся грозой и сильным ветром. По данным экстренных служб, в столице были повалены 170 деревьев, в Подмосковье – 108, из-за непогоды без электроснабжения остались 24 тысячи человек, подачу электричества большей части потребителей уже удалось восстановить. Во время ливня в Москве подтопило некоторые улицы, обрушилась часть крыши здания на улице Правды, была подтоплена станция метро "Ясенево", ненадолго остановлено движение поездов на Филевской линии метро от "Киевской" до "Кунцевской". В подмосковном Раменском упал башенный кран на стройке.
Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за циклона, небольшие дожди прогнозируются каждый день.
 
РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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