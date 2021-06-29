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У берега в Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей
У берега в Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей - РИА Новости, 29.06.2021
У берега в Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей
Три ребенка в возрасте от восьми до 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье, тело одного из них найдено возле берега, сообщает региональное СУ СК. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T04:02
2021-06-29T04:02
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Три ребенка в возрасте от восьми до 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье, тело одного из них найдено возле берега, сообщает региональное СУ СК.На место выехали руководитель следственного управления Владимир Фомин и криминалисты. В ходе поисков тело одного из детей обнаружено в воде возле берега в 800 метрах от места, где найдены вещи, с признаками утопления.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210625/abkhaziya-1738566942.html
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приморский край, происшествия
У берега в Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей
04:02 29.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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У берега в Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Три ребенка в возрасте от восьми до 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье, тело одного из них найдено возле берега, сообщает региональное СУ СК.
"Утром 28 июня 2021 года трое детей 8, 9, а также 12 лет вышли из дома по переулку Широкий в селе Полевое и проследовали на велосипедах в направлении реки Уссури. Примерно в 17.00 (10.00 мск) их личные вещи обнаружены на берегу реки Уссури в городе Лесозаводске. Первоначальные поиски малолетних не привели к положительному результату, в связи с чем по факту безвестного исчезновения детей следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство)", - говорится в сообщении.
На место выехали руководитель следственного управления Владимир Фомин и криминалисты. В ходе поисков тело одного из детей обнаружено в воде возле берега в 800 метрах от места, где найдены вещи, с признаками утопления.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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