https://ria.ru/20210629/telo-1738986922.html

У берега в Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей

У берега в Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей - РИА Новости, 29.06.2021

У берега в Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей

Три ребенка в возрасте от восьми до 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье, тело одного из них найдено возле берега, сообщает региональное СУ СК. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T04:02

2021-06-29T04:02

2021-06-29T04:02

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Три ребенка в возрасте от восьми до 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье, тело одного из них найдено возле берега, сообщает региональное СУ СК.На место выехали руководитель следственного управления Владимир Фомин и криминалисты. В ходе поисков тело одного из детей обнаружено в воде возле берега в 800 метрах от места, где найдены вещи, с признаками утопления.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20210625/abkhaziya-1738566942.html

приморский край

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2021

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приморский край, происшествия