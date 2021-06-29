https://ria.ru/20210629/teatr-1739094194.html

Театр на Бронной планирует вернуться в свое здание к лету 2022 года

Театр на Бронной планирует вернуться в свое здание к лету 2022 года - РИА Новости, 29.06.2021

Театр на Бронной планирует вернуться в свое здание к лету 2022 года

Театр на Бронной планирует переехать в историческое здание на Малой Бронной к лету 2022 года, заявила журналистам директор театра Елена Мироненко. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:06

2021-06-29T18:06

2021-06-29T18:06

культура

новости культуры

константин богомолов

театр на малой бронной

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Театр на Бронной планирует переехать в историческое здание на Малой Бронной к лету 2022 года, заявила журналистам директор театра Елена Мироненко.В Московском театре на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова с 1 февраля 2020 года идет ремонт. Труппа показывает свои спектакли во "Дворце на Яузе"."Мы проводим пресс-конференцию прямо на нашем объекте, в который мы планируем заехать к концу следующего сезона. Хотя достаточно высокая готовность строительных работ – более 70 процентов выполнено, – тем не менее продолжается реставрация и в зрительном зале, и в фойе. Происходит полная замена инженерных сетей, а также дополнительное подключение мощностей и полное обновление сценического оборудования", — сообщила Мироненко.Худрук театра Константин Богомолов рассказал, что в новом театральном сезоне представит свою версию произведения Федора Достоевского "Идиот". Но первой постановкой станет работа Александра Молочникова под названием "Платонов. Болит".Он добавил, что в новом сезоне также будут представлены премьеры спектаклей молодых режиссеров.Он добавил, что премьера "Вишневого сада" запланирована в первой половине сезона."Вслед за этим спектаклем мы планируем выпустить спектакль другого молодого режиссера, это будет дебют, и я думаю, не менее громкий, чем дебют Микиты — это спектакль "Гамлет" в постановке Эдгара Закаряна, ученика Андрея Могучего, который выйдет, я надеюсь, в октябре-начале ноября на большой сцене", — отметил Богомолов.Премьеру "Гамлета", по словам Богомолова, планируют представить публике ближе ко второй половине сезона."Это не все планы нашего театра. Мы ведем переговоры с Данилом Чащиным, с Кириллом Вытоптовым, Николаем Рощиным о постановках, которые могут состояться в предстоящем сезоне в нашем театре", - добавил Богомолов.Худрук подчеркнул, что планы театра будут разрастаться, также продолжится обновление труппы, будет принята целая группа молодых артистов.На данный момент в историческом здании театра на Малой Бронной нет малой сцены, поэтому постановки малой формы могут быть представлены в репетиционном зале, отметил Богомолов.

https://ria.ru/20210602/teatr-1734966235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, константин богомолов, театр на малой бронной