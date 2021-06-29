Театр на Бронной планирует вернуться в свое здание к лету 2022 года
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов
Театр на Бронной планирует вернуться в свое здание к лету 2022 года
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Театр на Бронной планирует переехать в историческое здание на Малой Бронной к лету 2022 года, заявила журналистам директор театра Елена Мироненко.
В Московском театре на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова с 1 февраля 2020 года идет ремонт. Труппа показывает свои спектакли во "Дворце на Яузе".
"Мы проводим пресс-конференцию прямо на нашем объекте, в который мы планируем заехать к концу следующего сезона. Хотя достаточно высокая готовность строительных работ – более 70 процентов выполнено, – тем не менее продолжается реставрация и в зрительном зале, и в фойе. Происходит полная замена инженерных сетей, а также дополнительное подключение мощностей и полное обновление сценического оборудования", — сообщила Мироненко.
Худрук театра Константин Богомолов рассказал, что в новом театральном сезоне представит свою версию произведения Федора Достоевского "Идиот". Но первой постановкой станет работа Александра Молочникова под названием "Платонов. Болит".
"Я начну репетировать спектакль, который мы будем выпускать во второй половине сезона. Это новая версия "Идиота" Федора Михайловича Достоевского, назовем это условно "Новый "Идиот", — сказал Богомолов на пресс-конференции во вторник.
Он добавил, что в новом сезоне также будут представлены премьеры спектаклей молодых режиссеров.
"Мы продолжаем в новом сезоне крайне важную для нас линию — открытие новых, молодых режиссеров. Мы заявили о них в предыдущем сезоне, и в результате был выпущен нашумевший и замечательный, на мой взгляд, спектакль "Благоволительницы" Микиты Ильинчика, воспитанника ГИТИС. Микита в предстоящем сезоне выпустит "Вишневый сад" уже на большой сцене театра", - сказал худрук.
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной Сцена из спектакля "Благоволительницы"
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Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной Сцена из спектакля "Благоволительницы"
2 из 6
Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной Сцена из спектакля "Благоволительницы"
3 из 6
Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной Сцена из спектакля "Благоволительницы"
4 из 6
Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной Сцена из спектакля "Благоволительницы"
5 из 6
Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной Сцена из спектакля "Благоволительницы"
6 из 6
Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
1 из 6
Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
2 из 6
Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
3 из 6
Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
4 из 6
Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
5 из 6
Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
6 из 6
Сцена из спектакля "Благоволительницы"
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
Он добавил, что премьера "Вишневого сада" запланирована в первой половине сезона.
"Вслед за этим спектаклем мы планируем выпустить спектакль другого молодого режиссера, это будет дебют, и я думаю, не менее громкий, чем дебют Микиты — это спектакль "Гамлет" в постановке Эдгара Закаряна, ученика Андрея Могучего, который выйдет, я надеюсь, в октябре-начале ноября на большой сцене", — отметил Богомолов.
Премьеру "Гамлета", по словам Богомолова, планируют представить публике ближе ко второй половине сезона.
"Это не все планы нашего театра. Мы ведем переговоры с Данилом Чащиным, с Кириллом Вытоптовым, Николаем Рощиным о постановках, которые могут состояться в предстоящем сезоне в нашем театре", - добавил Богомолов.
Худрук подчеркнул, что планы театра будут разрастаться, также продолжится обновление труппы, будет принята целая группа молодых артистов.
На данный момент в историческом здании театра на Малой Бронной нет малой сцены, поэтому постановки малой формы могут быть представлены в репетиционном зале, отметил Богомолов.