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Шоубиз
https://ria.ru/20210629/syabitova-1739039228.html
"Варианты доплаты": Сябитова оправдала неравные отношения
"Варианты доплаты": Сябитова оправдала неравные отношения - РИА Новости, 29.06.2021
"Варианты доплаты": Сябитова оправдала неравные отношения
Роза Сябитова раскрыла "специфику брачного рынка". О том, почему она не собирается осуждать "корыстных партнеров", ведущая рассказала в своем микроблоге. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:09
2021-06-29T14:09
психология отношений
шоубиз
отношения
роза сябитова
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роза Сябитова раскрыла "специфику брачного рынка". О том, почему она не собирается осуждать "корыстных партнеров", ведущая рассказала в своем микроблоге. Сваха предложила подписчикам рассмотреть "варианты доплаты". По ее мнению, если кто-то не пользуется спросом у противоположного пола и влюбляется в человека моложе и не обделенного вниманием, то должен "прилагать больше усилий, чтобы удержать партнера возле себя". "Любящий активно облегчает любимому тяготы существования, решает его проблемы, удовлетворяет потребности, развлекает его", — говорит Сябитова.Если женщина выбрала молодого мужчину, ей необходимо это учитывать, считает Сябитова. Иначе ее возлюбленный может "расторгнуть договор", так как у него есть большой выбор. Сябитова также отметила, что привлекательному внешне партнеру необязательно "вести себя нравственно" и "обладать хорошим характером", ведь он и так пользуется спросом. Такое отношения друг к другу не вызывает у знаменитой свахи осуждения. Она уверенна, что "каждый вправе выменивать себя на те ценности, которые имеют именно для него наибольшее значение". К тому же, напоминает Сябитова, богатые мужчины, когда "рекламируют" свои "материальные возможности", сами создают предпосылки для того, чтобы девушки влюблялись именно в красивую жизнь, а не в них. "Женщине любить надо в первую очередь себя и не унижаться, развлекая и ублажая мужика, еще и неся при этом большую материальную нагрузку", "А зачем мне партнер, которого я должна еще и удерживать?", "Что за ерунда? Доплата! Что только не понапишут и понавыдумывают", "Это для женщин с заниженной самооценкой. Они считают его молодость дороже своей мудрости. И обесценивают себя. Моложе он меня или старше — это не имеет значения, я ценность для любого мужчины. Любите себя, а потом мужчину", — раскритиковали Сябитову пользователи.Ранее Сябитова призналась, что обеспокоена нежеланием молодежи создавать "ячейки общества".
https://ria.ru/20210330/syabitova-1603477801.html
https://ria.ru/20210406/syabitova-1727084031.html
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психология отношений, отношения, роза сябитова

"Варианты доплаты": Сябитова оправдала неравные отношения

14:09 29.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роза Сябитова раскрыла "специфику брачного рынка". О том, почему она не собирается осуждать "корыстных партнеров", ведущая рассказала в своем микроблоге.
Сваха предложила подписчикам рассмотреть "варианты доплаты". По ее мнению, если кто-то не пользуется спросом у противоположного пола и влюбляется в человека моложе и не обделенного вниманием, то должен "прилагать больше усилий, чтобы удержать партнера возле себя".
"Любящий активно облегчает любимому тяготы существования, решает его проблемы, удовлетворяет потребности, развлекает его", — говорит Сябитова.
Если женщина выбрала молодого мужчину, ей необходимо это учитывать, считает Сябитова. Иначе ее возлюбленный может "расторгнуть договор", так как у него есть большой выбор.
Сябитова также отметила, что привлекательному внешне партнеру необязательно "вести себя нравственно" и "обладать хорошим характером", ведь он и так пользуется спросом.
Такое отношения друг к другу не вызывает у знаменитой свахи осуждения. Она уверенна, что "каждый вправе выменивать себя на те ценности, которые имеют именно для него наибольшее значение".
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 19:44Шоубиз
Сябитова объяснила, почему сравнивает мужчин с консервными банками
К тому же, напоминает Сябитова, богатые мужчины, когда "рекламируют" свои "материальные возможности", сами создают предпосылки для того, чтобы девушки влюблялись именно в красивую жизнь, а не в них.
"Женщине любить надо в первую очередь себя и не унижаться, развлекая и ублажая мужика, еще и неся при этом большую материальную нагрузку", "А зачем мне партнер, которого я должна еще и удерживать?", "Что за ерунда? Доплата! Что только не понапишут и понавыдумывают", "Это для женщин с заниженной самооценкой. Они считают его молодость дороже своей мудрости. И обесценивают себя. Моложе он меня или старше — это не имеет значения, я ценность для любого мужчины. Любите себя, а потом мужчину", — раскритиковали Сябитову пользователи.
Ранее Сябитова призналась, что обеспокоена нежеланием молодежи создавать "ячейки общества".
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 18:50Шоубиз
"Никаких отговорок": Сябитова советует быть жестче с проблемными мужьями
 
Шоубизпсихология отношенийотношенияРоза Сябитова
 
 
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