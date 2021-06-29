https://ria.ru/20210629/syabitova-1739039228.html

"Варианты доплаты": Сябитова оправдала неравные отношения

"Варианты доплаты": Сябитова оправдала неравные отношения - РИА Новости, 29.06.2021

"Варианты доплаты": Сябитова оправдала неравные отношения

Роза Сябитова раскрыла "специфику брачного рынка". О том, почему она не собирается осуждать "корыстных партнеров", ведущая рассказала в своем микроблоге. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:09

2021-06-29T14:09

2021-06-29T14:09

психология отношений

шоубиз

отношения

роза сябитова

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Роза Сябитова раскрыла "специфику брачного рынка". О том, почему она не собирается осуждать "корыстных партнеров", ведущая рассказала в своем микроблоге. Сваха предложила подписчикам рассмотреть "варианты доплаты". По ее мнению, если кто-то не пользуется спросом у противоположного пола и влюбляется в человека моложе и не обделенного вниманием, то должен "прилагать больше усилий, чтобы удержать партнера возле себя". "Любящий активно облегчает любимому тяготы существования, решает его проблемы, удовлетворяет потребности, развлекает его", — говорит Сябитова.Если женщина выбрала молодого мужчину, ей необходимо это учитывать, считает Сябитова. Иначе ее возлюбленный может "расторгнуть договор", так как у него есть большой выбор. Сябитова также отметила, что привлекательному внешне партнеру необязательно "вести себя нравственно" и "обладать хорошим характером", ведь он и так пользуется спросом. Такое отношения друг к другу не вызывает у знаменитой свахи осуждения. Она уверенна, что "каждый вправе выменивать себя на те ценности, которые имеют именно для него наибольшее значение". К тому же, напоминает Сябитова, богатые мужчины, когда "рекламируют" свои "материальные возможности", сами создают предпосылки для того, чтобы девушки влюблялись именно в красивую жизнь, а не в них. "Женщине любить надо в первую очередь себя и не унижаться, развлекая и ублажая мужика, еще и неся при этом большую материальную нагрузку", "А зачем мне партнер, которого я должна еще и удерживать?", "Что за ерунда? Доплата! Что только не понапишут и понавыдумывают", "Это для женщин с заниженной самооценкой. Они считают его молодость дороже своей мудрости. И обесценивают себя. Моложе он меня или старше — это не имеет значения, я ценность для любого мужчины. Любите себя, а потом мужчину", — раскритиковали Сябитову пользователи.Ранее Сябитова призналась, что обеспокоена нежеланием молодежи создавать "ячейки общества".

https://ria.ru/20210330/syabitova-1603477801.html

https://ria.ru/20210406/syabitova-1727084031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология отношений, отношения, роза сябитова