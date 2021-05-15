https://ria.ru/20210515/syabitova-1732328086.html

Сябитова обеспокоена нежеланием молодежи создавать "ячейки общества"

Сябитова обеспокоена нежеланием молодежи создавать "ячейки общества"

Роза Сябитова — ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале опубликовала в Instagram пост, в котором высказалась об отношении молодых людей к браку. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T04:20

2021-05-15T04:20

2021-05-15T04:20

брак

семья

свадьба

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

роза сябитова

звезды

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Роза Сябитова — ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале опубликовала в Instagram пост, в котором высказалась об отношении молодых людей к браку.По мнению знаменитой телесвахи, из-за гаджетов, современных технологий и бешеного ритма жизни юноши и девушки сильно изменились.Она также отметила, что брак сейчас "не придает статуса в обществе": эту функцию выполняют материальные блага (например, одежда, автомобиль) или страница в Instagram, где все это выкладывается.Телеведущая надеется, что институт брака, который она считает одной из семейных традиций, не исчезнет. "Это часть нашей человеческой сущности", — подчеркнула Сябитова. С ней согласилось большинство пользователей. По их мнению, многие сейчас действительно не только не хотят жениться, но и начинать романтические отношения.

https://ria.ru/20210406/syabitova-1727084031.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брак, семья, свадьба, шоу-бизнес, знаменитости, роза сябитова, звезды