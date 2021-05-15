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Сябитова обеспокоена нежеланием молодежи создавать "ячейки общества"
Сябитова обеспокоена нежеланием молодежи создавать "ячейки общества"
Роза Сябитова — ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале опубликовала в Instagram пост, в котором высказалась об отношении молодых людей к браку. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T04:20
2021-05-15T04:20
2021-05-15T04:20
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Роза Сябитова — ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале опубликовала в Instagram пост, в котором высказалась об отношении молодых людей к браку.По мнению знаменитой телесвахи, из-за гаджетов, современных технологий и бешеного ритма жизни юноши и девушки сильно изменились.Она также отметила, что брак сейчас "не придает статуса в обществе": эту функцию выполняют материальные блага (например, одежда, автомобиль) или страница в Instagram, где все это выкладывается.Телеведущая надеется, что институт брака, который она считает одной из семейных традиций, не исчезнет. "Это часть нашей человеческой сущности", — подчеркнула Сябитова. С ней согласилось большинство пользователей. По их мнению, многие сейчас действительно не только не хотят жениться, но и начинать романтические отношения.
https://ria.ru/20210406/syabitova-1727084031.html
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брак, семья, свадьба, шоу-бизнес, знаменитости, роза сябитова, звезды
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Роза Сябитова — ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале опубликовала
в Instagram пост, в котором высказалась об отношении молодых людей к браку.
По мнению знаменитой телесвахи, из-за гаджетов, современных технологий и бешеного ритма жизни юноши и девушки сильно изменились.
"Если раньше молодые создавали "ячейку общества", чтобы было легче вместе выживать и продолжать род, то сейчас сам брак считается пережитком прошлого", — написала Сябитова.
Она также отметила, что брак сейчас "не придает статуса в обществе": эту функцию выполняют материальные блага (например, одежда, автомобиль) или страница в Instagram, где все это выкладывается.
"Многие молодые люди гораздо охотнее подпишут в 20 лет договор на ипотеку, чем свидетельство о браке, — высказалась телеведущая. — Да и секс стал более доступным. Теперь можно не только регулярно получать удовлетворение без штампа в паспорте, но делать это и виртуально".
Телеведущая надеется, что институт брака, который она считает одной из семейных традиций, не исчезнет. "Это часть нашей человеческой сущности", — подчеркнула Сябитова.
С ней согласилось большинство пользователей. По их мнению, многие сейчас действительно не только не хотят жениться, но и начинать романтические отношения.
"Вы подняли самую актуальную тему. О ней надо не говорить, а кричать. Молодежь не желает семейных отношений, все устраивает", "Согласна с вами. Поменялось многое. Что-то хорошее пришло, а что-то стоящее ушло безвозвратно!" — прокомментировали эту публикацию подписчики.