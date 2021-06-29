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В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали
В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали - РИА Новости, 29.06.2021
В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали
Шесть человек погибли при затоплении пассажирского судна у острова Бали в Индонезии во вторник, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на начальника местного... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:58
2021-06-29T18:58
2021-06-29T19:51
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли при затоплении пассажирского судна у острова Бали в Индонезии во вторник, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на начальника местного отделения полиции.Отмечается, что на борту затонувшего судна KMP Yunice находились 41 пассажир и 15 членов экипажа. В настоящее время продолжается эвакуация."Шесть человек погибли, среди них трое мужчин и три женщины", - сообщили агентству в полиции.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в результате инцидента семь человек числятся пропавшими без вести. Ведутся поисково-спасательные работы.
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Кадры спасенных людей с затонувшего у берегов Бали парома
Инцидент произошёл сегодня в провинции Восточная Ява. По предварительным данным, прогулочный катер потерпел крушение в нескольких километрах от Бали. Индонезийские СМИ сообщили о четверых погибших. В общей сложности на борту судна находились порядка 50 туристов.
2021-06-29T18:58
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бали (остров), индонезия, в мире
В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали
18:58 29.06.2021 (обновлено: 19:51 29.06.2021)
В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали