https://ria.ru/20210629/sudno-1739106661.html

В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали

В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали - РИА Новости, 29.06.2021

В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали

Шесть человек погибли при затоплении пассажирского судна у острова Бали в Индонезии во вторник, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на начальника местного... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:58

2021-06-29T18:58

2021-06-29T19:51

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индонезия

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли при затоплении пассажирского судна у острова Бали в Индонезии во вторник, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на начальника местного отделения полиции.Отмечается, что на борту затонувшего судна KMP Yunice находились 41 пассажир и 15 членов экипажа. В настоящее время продолжается эвакуация."Шесть человек погибли, среди них трое мужчин и три женщины", - сообщили агентству в полиции.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в результате инцидента семь человек числятся пропавшими без вести. Ведутся поисково-спасательные работы.

https://ria.ru/20210629/bali-1739086367.html

бали (остров)

индонезия

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Кадры спасенных людей с затонувшего у берегов Бали парома Инцидент произошёл сегодня в провинции Восточная Ява. По предварительным данным, прогулочный катер потерпел крушение в нескольких километрах от Бали. Индонезийские СМИ сообщили о четверых погибших. В общей сложности на борту судна находились порядка 50 туристов. 2021-06-29T18:58 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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бали (остров), индонезия, в мире