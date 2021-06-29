Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/sudno-1739106661.html
В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали
В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали - РИА Новости, 29.06.2021
В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали
Шесть человек погибли при затоплении пассажирского судна у острова Бали в Индонезии во вторник, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на начальника местного... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:58
2021-06-29T19:51
бали (остров)
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739112591_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8b37beb334ae1923fd8c67b891498a08.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли при затоплении пассажирского судна у острова Бали в Индонезии во вторник, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на начальника местного отделения полиции.Отмечается, что на борту затонувшего судна KMP Yunice находились 41 пассажир и 15 членов экипажа. В настоящее время продолжается эвакуация."Шесть человек погибли, среди них трое мужчин и три женщины", - сообщили агентству в полиции.По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в результате инцидента семь человек числятся пропавшими без вести. Ведутся поисково-спасательные работы.
https://ria.ru/20210629/bali-1739086367.html
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры спасенных людей с затонувшего у берегов Бали парома
Инцидент произошёл сегодня в провинции Восточная Ява. По предварительным данным, прогулочный катер потерпел крушение в нескольких километрах от Бали. Индонезийские СМИ сообщили о четверых погибших. В общей сложности на борту судна находились порядка 50 туристов.
2021-06-29T18:58
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739112591_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_fe1e2c5b3de0e43b3f4a08a376c8ef67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бали (остров), индонезия, в мире
В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали
18:58 29.06.2021 (обновлено: 19:51 29.06.2021)
 

В Индонезии шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли при затоплении пассажирского судна у острова Бали в Индонезии во вторник, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на начальника местного отделения полиции.
Отмечается, что на борту затонувшего судна KMP Yunice находились 41 пассажир и 15 членов экипажа. В настоящее время продолжается эвакуация.
"Шесть человек погибли, среди них трое мужчин и три женщины", - сообщили агентству в полиции.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в результате инцидента семь человек числятся пропавшими без вести. Ведутся поисково-спасательные работы.
Спасательная команда отправляется на поиски выживших на месте крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air в Индонезии. 29 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 17:28
У берегов острова Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту
 
Бали (остров)ИндонезияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС
08:21На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с восемью пассажирами
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
06:20В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
06:16Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
Лента новостейМолния