https://ria.ru/20210629/sudno-1739096610.html

Посольство России запросило данные об инциденте с судном у Бали

Посольство России запросило данные об инциденте с судном у Бали - РИА Новости, 29.06.2021

Посольство России запросило данные об инциденте с судном у Бали

Посольство РФ в Индонезии заявило РИА Новости, что пока не располагает информацией о том, что на затонувшем у Бали судне находились россияне, сделан запрос в... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:10

2021-06-29T18:10

2021-06-29T19:51

бали (остров)

индонезия

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии заявило РИА Новости, что пока не располагает информацией о том, что на затонувшем у Бали судне находились россияне, сделан запрос в профильные службы страны, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Посольством сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии. В настоящее время ведётся поисково-спасательная операция. Ожидаем информацию от индонезийской стороны о том, были ли на борту россияне, завтра утром. В настоящее время индонезийские СМИ сообщают о 4 погибших", - сообщил РИА Новости представитель посольства.Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на представителя департамента, занимающегося поисково-спасательными операциями, в провинции Восточная Ява сообщило, что судно с десятками пассажиров затонуло у берегов острова Бали в Индонезии, ведется эвакуация.

https://ria.ru/20210629/bali-1739086367.html

бали (остров)

индонезия

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Кадры спасенных людей с затонувшего у берегов Бали парома Инцидент произошёл сегодня в провинции Восточная Ява. По предварительным данным, прогулочный катер потерпел крушение в нескольких километрах от Бали. Индонезийские СМИ сообщили о четверых погибших. В общей сложности на борту судна находились порядка 50 туристов. 2021-06-29T18:10 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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бали (остров), индонезия, в мире