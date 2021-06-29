https://ria.ru/20210629/sudno-1739096610.html
Посольство России запросило данные об инциденте с судном у Бали
Посольство России запросило данные об инциденте с судном у Бали - РИА Новости, 29.06.2021
Посольство России запросило данные об инциденте с судном у Бали
Посольство РФ в Индонезии заявило РИА Новости, что пока не располагает информацией о том, что на затонувшем у Бали судне находились россияне, сделан запрос в... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:10
2021-06-29T18:10
2021-06-29T19:51
бали (остров)
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569650646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_159a9be03ea1a8387afadf588c6618ce.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии заявило РИА Новости, что пока не располагает информацией о том, что на затонувшем у Бали судне находились россияне, сделан запрос в профильные службы страны, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Посольством сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии. В настоящее время ведётся поисково-спасательная операция. Ожидаем информацию от индонезийской стороны о том, были ли на борту россияне, завтра утром. В настоящее время индонезийские СМИ сообщают о 4 погибших", - сообщил РИА Новости представитель посольства.Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на представителя департамента, занимающегося поисково-спасательными операциями, в провинции Восточная Ява сообщило, что судно с десятками пассажиров затонуло у берегов острова Бали в Индонезии, ведется эвакуация.
https://ria.ru/20210629/bali-1739086367.html
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569650646_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e74e26465d4fbc561f5bef22db17eefd.jpg
Кадры спасенных людей с затонувшего у берегов Бали парома
Инцидент произошёл сегодня в провинции Восточная Ява. По предварительным данным, прогулочный катер потерпел крушение в нескольких километрах от Бали. Индонезийские СМИ сообщили о четверых погибших. В общей сложности на борту судна находились порядка 50 туристов.
2021-06-29T18:10
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бали (остров), индонезия, в мире
Посольство России запросило данные об инциденте с судном у Бали
18:10 29.06.2021 (обновлено: 19:51 29.06.2021)
Посольство России запросило данные об инциденте с судном у Бали