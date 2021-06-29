https://ria.ru/20210629/sud-1739106286.html

Житель Воронежа пойдет под суд за реабилитацию нацизма в соцсетях

Житель Воронежа пойдет под суд за реабилитацию нацизма в соцсетях - РИА Новости, 29.06.2021

Житель Воронежа пойдет под суд за реабилитацию нацизма в соцсетях

Житель Воронежа, разместивший в интернете материалы, положительно оценивающие действия нацистских преступников, предстанет перед судом за реабилитацию нацизма,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:54

2021-06-29T18:54

2021-06-29T18:54

воронежский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Житель Воронежа, разместивший в интернете материалы, положительно оценивающие действия нацистских преступников, предстанет перед судом за реабилитацию нацизма, сообщает во вторник СУСК по региону."В конце декабря 2019 года обвиняемый, находясь на территории города Воронежа, используя свою учетную запись в социальной сети, разместил в публичном доступе материалы, которые, согласно заключениям экспертов, содержат признаки положительной оценки деяний нацистских преступников 1939- 1945 годов, официально признанных таковыми и осужденных в ходе Нюрнбергского процесса", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным СК, в январе 2021 года мужчина на личной странице в соцсети разместил публикации аналогичного характера. В отношении 26-летнего уроженца Ярославской области было возбуждено дело о реабилитации нацизма. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы."На следствии обвиняемый признал вину, дал подробные показания по существу совершенного преступления. Его вина также подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, протоколами обысков, выемок, иными материалами уголовного дела, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение, после вручения которого уголовное дело будет направлено в Воронежский областной суд для рассмотрения по существу", – приводит следственное управление слова руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Андрея Шевелёва.

https://ria.ru/20210423/genprokuratura-1729656492.html

воронеж

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воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия