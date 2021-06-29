Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/sud-1739079943.html
Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России
Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России - РИА Новости, 29.06.2021
Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России
Нагатинский суд Москвы заочно заключил в СИЗО директора запрещенной в России организации-иноагента "Фонд борьбы с Коррупцией" Ивана Жданова по делу о... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:58
2021-06-29T17:07
евгений пригожин
владимир воронин
интерпол
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
фонд борьбы с коррупцией
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы заочно заключил в СИЗО директора запрещенной в России организации-иноагента "Фонд борьбы с Коррупцией" Ивана Жданова по делу о неисполнении судебного решения, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Жданова Ивана Юрьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц с момента его задержания", - сказала пресс-секретарь суда Фидан Гасанова.Адвокат Жданова Владимир Воронин рассказал РИА Новости, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать в апелляционной инстанции.В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление. Теперь в случае задержания или экстрадиции он будет помещен в СИЗО.Кроме того, как сообщал РИА Новости адвокат Жданова Владимир Воронин, материал о международном розыске его клиента передан в Интерпол.В ноябре прошлого года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину.Факт возбуждения уголовного дела по статье "Злостное неисполнение решения суда" подтверждало и московское управление ФССП, не уточняя имя подозреваемого и фабулу дела.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК заявила о намерении обжаловать решение суда.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739066701.html
https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739013406.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений пригожин, владимир воронин, интерпол, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия
Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России
16:58 29.06.2021 (обновлено: 17:07 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Яков Андреев

Суд в Москве заочно арестовал директора ФБК* Ивана Жданова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы заочно заключил в СИЗО директора запрещенной в России организации-иноагента "Фонд борьбы с Коррупцией" Ивана Жданова по делу о неисполнении судебного решения, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Жданова Ивана Юрьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц с момента его задержания", - сказала пресс-секретарь суда Фидан Гасанова.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 16:08
Материал о розыске директора ФБК* Жданова передали в Интерпол
Адвокат Жданова Владимир Воронин рассказал РИА Новости, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать в апелляционной инстанции.
В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление. Теперь в случае задержания или экстрадиции он будет помещен в СИЗО.
Кроме того, как сообщал РИА Новости адвокат Жданова Владимир Воронин, материал о международном розыске его клиента передан в Интерпол.
В ноябре прошлого года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину.
Факт возбуждения уголовного дела по статье "Злостное неисполнение решения суда" подтверждало и московское управление ФССП, не уточняя имя подозреваемого и фабулу дела.
Мосгорсуд 9 июня признал ФБК экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК заявила о намерении обжаловать решение суда.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов московского дела на проспекте Академика Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 11:14
В суд поступило ходатайство о заочном аресте директора ФБК* Жданова
 
Евгений ПригожинВладимир ВоронинИнтерполФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)РоссияФонд борьбы с коррупциейМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС
08:21На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с восемью пассажирами
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
06:20В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
06:16Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
Лента новостейМолния