https://ria.ru/20210629/sud-1739079943.html
Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России
Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России - РИА Новости, 29.06.2021
Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России
Нагатинский суд Москвы заочно заключил в СИЗО директора запрещенной в России организации-иноагента "Фонд борьбы с Коррупцией" Ивана Жданова по делу о... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:58
2021-06-29T16:58
2021-06-29T17:07
евгений пригожин
владимир воронин
интерпол
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
фонд борьбы с коррупцией
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы заочно заключил в СИЗО директора запрещенной в России организации-иноагента "Фонд борьбы с Коррупцией" Ивана Жданова по делу о неисполнении судебного решения, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Жданова Ивана Юрьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц с момента его задержания", - сказала пресс-секретарь суда Фидан Гасанова.Адвокат Жданова Владимир Воронин рассказал РИА Новости, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать в апелляционной инстанции.В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление. Теперь в случае задержания или экстрадиции он будет помещен в СИЗО.Кроме того, как сообщал РИА Новости адвокат Жданова Владимир Воронин, материал о международном розыске его клиента передан в Интерпол.В ноябре прошлого года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину.Факт возбуждения уголовного дела по статье "Злостное неисполнение решения суда" подтверждало и московское управление ФССП, не уточняя имя подозреваемого и фабулу дела.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК заявила о намерении обжаловать решение суда.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739066701.html
https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739013406.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений пригожин, владимир воронин, интерпол, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия
Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России
16:58 29.06.2021 (обновлено: 17:07 29.06.2021)
Суд в Москве заочно арестовал директора ФБК* Ивана Жданова