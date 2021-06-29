https://ria.ru/20210629/sud-1739079943.html

Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России

Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России - РИА Новости, 29.06.2021

Директора ФБК* Жданова заочно арестовали в России

Нагатинский суд Москвы заочно заключил в СИЗО директора запрещенной в России организации-иноагента "Фонд борьбы с Коррупцией" Ивана Жданова по делу о... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:58

2021-06-29T16:58

2021-06-29T17:07

евгений пригожин

владимир воронин

интерпол

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

фонд борьбы с коррупцией

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы заочно заключил в СИЗО директора запрещенной в России организации-иноагента "Фонд борьбы с Коррупцией" Ивана Жданова по делу о неисполнении судебного решения, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Жданова Ивана Юрьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц с момента его задержания", - сказала пресс-секретарь суда Фидан Гасанова.Адвокат Жданова Владимир Воронин рассказал РИА Новости, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать в апелляционной инстанции.В середине июня в базах данных МВД РФ появилась информация о том, что Жданов объявлен в розыск в России за уголовное преступление. Теперь в случае задержания или экстрадиции он будет помещен в СИЗО.Кроме того, как сообщал РИА Новости адвокат Жданова Владимир Воронин, материал о международном розыске его клиента передан в Интерпол.В ноябре прошлого года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину.Факт возбуждения уголовного дела по статье "Злостное неисполнение решения суда" подтверждало и московское управление ФССП, не уточняя имя подозреваемого и фабулу дела.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК заявила о намерении обжаловать решение суда.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739066701.html

https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739013406.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений пригожин, владимир воронин, интерпол, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия