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В Кировской области учитель предстанет перед судом за истязание учеников
В Кировской области учитель предстанет перед судом за истязание учеников - РИА Новости, 29.06.2021
В Кировской области учитель предстанет перед судом за истязание учеников
Учителя будут судить в Кировской области за истязание троих школьников, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:01
2021-06-29T14:01
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Учителя будут судить в Кировской области за истязание троих школьников, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, с ноября 2020 года по март 2021 года учитель одной из школ Фаленского района систематически наносила побои трем ученикам: двум мальчикам и девочке 2008-2009 годов рождения. На педагога возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)."В рамках расследования уголовного дела был проведен комплекс следственных действий и экспертиз. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия
В Кировской области учитель предстанет перед судом за истязание учеников
14:01 29.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Кировской области учитель предстанет перед судом за истязание троих школьников

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Учителя будут судить в Кировской области за истязание троих школьников, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 13:46
В Калининградской области задержали подростка, избившего школьника
По версии следствия, с ноября 2020 года по март 2021 года учитель одной из школ Фаленского района систематически наносила побои трем ученикам: двум мальчикам и девочке 2008-2009 годов рождения. На педагога возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).
"В рамках расследования уголовного дела был проведен комплекс следственных действий и экспертиз. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
 
 
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