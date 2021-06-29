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В Туапсе вынесли приговор москвичу за участие в преступном сообществе
В Туапсе вынесли приговор москвичу за участие в преступном сообществе - РИА Новости, 29.06.2021
В Туапсе вынесли приговор москвичу за участие в преступном сообществе
Суд в краснодарском Туапсе признал москвича виновным в участии в преступном сообществе и вымогательстве организованной группой, приговорив его к 10,5 года... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:19
2021-06-29T13:19
краснодарский краевой суд
туапсе
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Суд в краснодарском Туапсе признал москвича виновным в участии в преступном сообществе и вымогательстве организованной группой, приговорив его к 10,5 года колонии, сообщает Краснодарский краевой суд."Туапсинским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя г. Москвы 1966 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений… участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких и особо тяжких преступлений; вымогательство, с применением насилия, организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере" - говорится в сообщении.Со ссылкой на приговор отмечается, что подсудимый был членом региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (РОО "Е.Н.О.Т."), уставной целью которой являлось военно-патриотическое воспитание молодежи, а фактической – маскировка преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой за людьми, запугиванием, хищением имущества, нападениями и другими противоправными действиями."В ноябре 2016 года подсудимый вошел в состав преступной организации, действовавшей под прикрытием РОО "Е.Н.О.Т.", вступив в преступный сговор для неоднократного совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В группе подсудимому была отведена роль "кассира", задачами которого являлись хранение добытых преступным путем денег и распределение их по указанию руководителя между участниками преступной организации", - информирует суд.Отмечается, что в июле 2018 года организатор преступной группы получил денежное вознаграждение, за которое обязался потребовать от жителя Кубани безвозмездно передать права на земельный участок в Туапсинском районе. Подсудимый и двое исполнителей выехали в Краснодарский край, где тайно проникли в дом к потерпевшему, напали на него, связали и закрыли в гараже его супругу, потребовав безвозмездно передать права на участок и вынудив согласиться. В феврале 2019 года деятельность преступной организации была пресечена правоохранителями."Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев со штрафом в размере 250 тысяч рублей с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - добавляется в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20210611/ubiystvo-1736606387.html
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краснодарский краевой суд, туапсе, краснодарский край, происшествия
В Туапсе вынесли приговор москвичу за участие в преступном сообществе
13:19 29.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Суд в Туапсе дал москвичу 10,5 лет колонии за участие в преступном сообществе

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КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Суд в краснодарском Туапсе признал москвича виновным в участии в преступном сообществе и вымогательстве организованной группой, приговорив его к 10,5 года колонии, сообщает Краснодарский краевой суд.
"Туапсинским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя г. Москвы 1966 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений… участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких и особо тяжких преступлений; вымогательство, с применением насилия, организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере" - говорится в сообщении.
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Со ссылкой на приговор отмечается, что подсудимый был членом региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (РОО "Е.Н.О.Т."), уставной целью которой являлось военно-патриотическое воспитание молодежи, а фактической – маскировка преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой за людьми, запугиванием, хищением имущества, нападениями и другими противоправными действиями.
"В ноябре 2016 года подсудимый вошел в состав преступной организации, действовавшей под прикрытием РОО "Е.Н.О.Т.", вступив в преступный сговор для неоднократного совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В группе подсудимому была отведена роль "кассира", задачами которого являлись хранение добытых преступным путем денег и распределение их по указанию руководителя между участниками преступной организации", - информирует суд.
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Отмечается, что в июле 2018 года организатор преступной группы получил денежное вознаграждение, за которое обязался потребовать от жителя Кубани безвозмездно передать права на земельный участок в Туапсинском районе. Подсудимый и двое исполнителей выехали в Краснодарский край, где тайно проникли в дом к потерпевшему, напали на него, связали и закрыли в гараже его супругу, потребовав безвозмездно передать права на участок и вынудив согласиться. В феврале 2019 года деятельность преступной организации была пресечена правоохранителями.
"Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев со штрафом в размере 250 тысяч рублей с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - добавляется в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
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