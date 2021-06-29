https://ria.ru/20210629/stambul-1738943907.html

Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту

Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту - РИА Новости, 29.06.2021

Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту

Новый мегапроект — соединяющий Мраморное и Черное моря канал "Стамбул" — запустили. Он станет альтернативой Босфору и, возможно, принесет в казну большие... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:00

2021-06-29T08:00

2021-06-29T07:59

канал «стамбул»

россия

дарданеллы

черное море

босфор

нато

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Софья Мельничук, Ксения Мельникова. Новый мегапроект — соединяющий Мраморное и Черное моря канал "Стамбул" — запустили. Он станет альтернативой Босфору и, возможно, принесет в казну большие деньги. Однако не все разделяют восторг: экологи опасаются, что вреда будет больше, чем выгоды. Иностранные государства беспокоит соблюдение доктрины Монтрё и турецких обязательств в Черном море. Изменится ли что-то для российских кораблей — разбиралось РИА Новости.Крупнейший в истории"Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в возведение моста через канал "Стамбул", — торжественно объявил Эрдоган. — Желаю, чтобы он принес благо городу, Турции, всему нашему народу".Все необходимые исследования, в том числе влияние строительства на окружающую среду, уже провели, заверил глава государства. Вокруг залива возведут жилые микрорайоны, парки, туристические объекты, зону развития технологий."Стамбул" разгрузит Босфор, который в последние годы все опаснее для города. Оптимальный проход через канал — 25 тысяч кораблей в год. Если не появится альтернативы, то к 2050-му нагрузка увеличится в три раза. "Ежегодно 45 тысяч кораблей следует через Босфор. Каждое большое судно несет риск. Они везут разные грузы, любая авария станет угрозой, может повлечь пожары и разрушения, в том числе и культурных ценностей", — объяснял Эрдоган.Подобное случается нередко: в последний раз движение по Босфору остановили в конце мая из-за потерявшего управление танкера.На "Стамбул" планируют потратить шесть лет и 15 миллиардов долларов, часть суммы, вероятно, привлекут из-за рубежа. Например, из Катара. Из поездок в Доху Эрдоган нередко возвращается с соглашениями на многомиллиардные инвестиции. Окупится проект в течение 15 лет: ожидаемая выручка — один миллиард долларов в год.Это крупнейшая инфраструктурная инициатива в истории Турции: дублер растянется на 45 километров — на 15 больше Босфора. Минимальная ширина составит 275 метров — в два с половиной раза уже, чем пролив. Пропускная способность нового канала — более 185 судов в день, у Босфора — 118-125.Эрдоган говорит о новой артерии уже десять лет. Но мегастройка вдохновляет далеко не всех. Против, например, выступил мэр Стамбула Экрем Имамоглу — даже призывал провести референдум. Тревожатся экологи: Черное море может обмелеть, а в Мраморном нарушится экосистема. Не исключены землетрясения. Под угрозой и водоснабжение Стамбула — канал вберет в себя хранилище пресной воды.Угроза с моряОтдельный вопрос — судьба доктрины Монтрё, регулирующей проход в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, они свободны для торгового судоходства и Турция на этом не зарабатывает.Но следование военных кораблей нечерноморских стран республика контролирует: они не могут пребывать в Черном море дольше трех недель, а их общий тоннаж не должен превышать 45 тысяч тонн.В апреле громкие заявления о возможном выходе страны из соглашения сменили новости об аресте адмиралов, написавших открытое письмо против такого развития событий. Президент Эрдоган поспешил заверить: конвенция в силе. Однако остались опасения, что канал "Стамбул" позволит Анкаре обходить ее положения.Турция выдвигает интересную концепцию: "Стамбул" не противоречит Конвенции Монтрё и одновременно повышает авторитет Анкары, указывает в разговоре с РИА Новости Владимир Аватков, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России. "Иными словами, власти хотят сказать, что проект не связан с конвенцией и, по сути, не подчиняется ей, так как сооружение искусственное. Это совершенно другой канал, который в перспективе может стать угрозой доктрине Монтрё", — объясняет эксперт.Не одобряют строительство и черноморские страны, за исключением Украины и Грузии, которые хотели бы увеличить присутствие западного военно-политического альянса, говорит Амур Гаджиев, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современной Турции.Турецкое руководство хотело бы сделать проект привлекательным для западных нечерноморских государств. При этом Румынии, Болгарии и Греции перспектива не нравится. "Для России тоже нежелательно, чтобы у берегов Крыма, учитывая инцидент с британским кораблем, возникали провокации. В Москве не хотят, чтобы нечерноморские страны, особенно натовские, получили возможность обходить конвенцию и обеспечивать военно-морское присутствие в акватории", — добавляет Гаджиев.США, Великобритания и другие ведущие страны НАТО придерживаются иного мнения: положения доктрины Монтрё устарели. И, как отмечает эксперт, стремятся нарастить численность судов в Черном море.Правовые нюансыОпасения, что через новый канал в Черное море хлынут корабли НАТО, беспочвенны, полагает востоковед и публицист Андрей Онтиков: "Будет это "Стамбул" или другой канал — доктрина Монтрё описывает не только Босфор и Дарданеллы, но и само присутствие судов нерегиональных держав в Черном море. То есть даже если американские авианосцы попадут туда через Стамбульский канал, это все равно будет нарушение конвенции".Но спекуляции могут возникнуть при резком ухудшении российско-турецких отношений. "Возможно, имеет смысл документально закрепить положения об использовании нового канала", — заключает Онтиков.Как бы то ни было, доктрина Монтрё в первую очередь работает на Турцию. Она создана специально, чтобы защитить интересы Анкары, подчеркивает Павел Гудев, специалист по морскому праву, старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН.К тому же внести изменения в документ не так просто. "Для этого нужна международная конференция, три четверти проголосовавших за, а это уже абсолютно фантастический сюжет. Россия никогда не согласится, да и другие участники вряд ли захотят, — рассуждает Гудев. — В одностороннем порядке Турция не выйдет из соглашения, но может поступить хитрее: перестанет контролировать следование военных кораблей, допускать нарушения. Тогда другие посчитают, что режим конвенции подвергся эрозии и нужно что-то менять".Пока беспокойство из-за доктрины Монтрё необоснованно, да и на высоком уровне заверяют, что пересматривать ее положения не собираются. Но Турция вполне способна прибегнуть к манипуляциям, ведь статус нового канала пока никак не обозначен. Да и сам факт дискуссии говорит о том, что Анкара стремится стать более весомым игроком не только в регионе, но и на мировой арене. А амбициям турецкого руководства следует уделять особое внимание.

https://ria.ru/20210624/turtsiya-1738297537.html

россия

дарданеллы

черное море

босфор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канал «стамбул», россия, дарданеллы, черное море, босфор, нато