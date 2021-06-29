https://ria.ru/20210629/stakany-1739137083.html

Песков: Путин на саммите в Женеве пил воду из своей знаменитой кружки

Песков: Путин на саммите в Женеве пил воду из своей знаменитой кружки - РИА Новости, 29.06.2021

Песков: Путин на саммите в Женеве пил воду из своей знаменитой кружки

Президент РФ Владимир Путин в ходе российско-американского саммита в Женеве пил воду из своего фарфорового белого стаканчика, тогда как президент США Джо Байден РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T22:19

2021-06-29T22:19

2021-06-29T22:19

саммит путина и байдена

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе российско-американского саммита в Женеве пил воду из своего фарфорового белого стаканчика, тогда как президент США Джо Байден выбрал картонный стаканчик, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее журналисты обратили внимание на то, что на фото с переговоров в расширенном составе перед членами российской и американской делегации стояли разные марки питьевой воды."Вы знаете, я, честно говоря, не обратил на это внимания. Я видел, что действительно президент США пил из коронного картонного стаканчика, президент России пил из своего стаканчика фарфорового, из белой известной кружки. Вода - я не обратил внимания, была ли у них какая-то другая вода. Но, может, возят свою, не знаю, может, им своя больше нравится", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, правда ли американцы привозят на переговоры свою воду и свои стаканчики.

https://ria.ru/20190701/1556082202.html

россия

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша