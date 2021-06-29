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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210629/stakany-1739137083.html
Песков: Путин на саммите в Женеве пил воду из своей знаменитой кружки
Песков: Путин на саммите в Женеве пил воду из своей знаменитой кружки - РИА Новости, 29.06.2021
Песков: Путин на саммите в Женеве пил воду из своей знаменитой кружки
Президент РФ Владимир Путин в ходе российско-американского саммита в Женеве пил воду из своего фарфорового белого стаканчика, тогда как президент США Джо Байден РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T22:19
2021-06-29T22:19
саммит путина и байдена
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе российско-американского саммита в Женеве пил воду из своего фарфорового белого стаканчика, тогда как президент США Джо Байден выбрал картонный стаканчик, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее журналисты обратили внимание на то, что на фото с переговоров в расширенном составе перед членами российской и американской делегации стояли разные марки питьевой воды."Вы знаете, я, честно говоря, не обратил на это внимания. Я видел, что действительно президент США пил из коронного картонного стаканчика, президент России пил из своего стаканчика фарфорового, из белой известной кружки. Вода - я не обратил внимания, была ли у них какая-то другая вода. Но, может, возят свою, не знаю, может, им своя больше нравится", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, правда ли американцы привозят на переговоры свою воду и свои стаканчики.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша
Песков: Путин на саммите в Женеве пил воду из своей знаменитой кружки
22:19 29.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Песков: на саммите Путин пил воду из своей знаменитой кружки, Байден – из картонного стаканчика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе российско-американского саммита в Женеве пил воду из своего фарфорового белого стаканчика, тогда как президент США Джо Байден выбрал картонный стаканчик, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее журналисты обратили внимание на то, что на фото с переговоров в расширенном составе перед членами российской и американской делегации стояли разные марки питьевой воды.
"Вы знаете, я, честно говоря, не обратил на это внимания. Я видел, что действительно президент США пил из коронного картонного стаканчика, президент России пил из своего стаканчика фарфорового, из белой известной кружки. Вода - я не обратил внимания, была ли у них какая-то другая вода. Но, может, возят свою, не знаю, может, им своя больше нравится", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, правда ли американцы привозят на переговоры свою воду и свои стаканчики.
Владимир Путин
1 июля 2019, 13:16
Песков удивлен вниманием СМИ к кружке-термосу, из которой Путин пил на G20
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСША
 
 
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