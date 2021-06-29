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Разработчик заявил, что "Спутник V" защищает от индийского штамма
Разработчик заявил, что "Спутник V" защищает от индийского штамма - РИА Новости, 29.06.2021
Разработчик заявил, что "Спутник V" защищает от индийского штамма
"Спутник V" защищает от индийского штамма, несмотря на падение эффективности против него в 2,6 раза, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:11
2021-06-29T14:11
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денис логунов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Спутник V" защищает от индийского штамма, несмотря на падение эффективности против него в 2,6 раза, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Я еще раз хочу подчеркнуть, что падение в 2,6 раза - это крайне незначительное падение, это меньше, чем у всех остальных вакцин в мире, и Pfizer, и Moderna, что защита на животных сохраняется 100%", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Логунов также добавил, что единственный способ защищаться - это идти по пути Израиля и вакцинироваться.
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денис логунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, общество
Разработчик заявил, что "Спутник V" защищает от индийского штамма
14:11 29.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Разработчик назвал падение эффективности "Спутника V" против индийского штамма незначительным

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Спутник V" защищает от индийского штамма, несмотря на падение эффективности против него в 2,6 раза, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Я еще раз хочу подчеркнуть, что падение в 2,6 раза - это крайне незначительное падение, это меньше, чем у всех остальных вакцин в мире, и Pfizer, и Moderna, что защита на животных сохраняется 100%", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Логунов также добавил, что единственный способ защищаться - это идти по пути Израиля и вакцинироваться.
 
Распространение коронавирусаДенис ЛогуновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильОбщество
 
 
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