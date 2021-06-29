https://ria.ru/20210629/sputnik-1739038622.html
Разработчик отметил снижение защиты "Спутника V" против индийского штамма
Разработчик отметил снижение защиты "Спутника V" против индийского штамма - РИА Новости, 29.06.2021
Разработчик отметил снижение защиты "Спутника V" против индийского штамма
Эффективность "Спутника V" против индийского штамма снижена примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:26
2021-06-29T13:26
2021-06-29T14:41
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Эффективность "Спутника V" против индийского штамма снижена примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Мы видим, что в отношении штамма индийского, варианта именно... "дельта", есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Разработчик отметил снижение защиты "Спутника V" против индийского штамма
13:26 29.06.2021 (обновлено: 14:41 29.06.2021)
Разработчик заявил, что эффективность "Спутника V" против индийского штамма снижается