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Разработчик отметил снижение защиты "Спутника V" против индийского штамма
Разработчик отметил снижение защиты "Спутника V" против индийского штамма - РИА Новости, 29.06.2021
Разработчик отметил снижение защиты "Спутника V" против индийского штамма
Эффективность "Спутника V" против индийского штамма снижена примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:26
2021-06-29T14:41
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Эффективность "Спутника V" против индийского штамма снижена примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Мы видим, что в отношении штамма индийского, варианта именно... "дельта", есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Разработчик отметил снижение защиты "Спутника V" против индийского штамма
13:26 29.06.2021 (обновлено: 14:41 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Разработчик заявил, что эффективность "Спутника V" против индийского штамма снижается

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Эффективность "Спутника V" против индийского штамма снижена примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
"Мы видим, что в отношении штамма индийского, варианта именно... "дельта", есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
 
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