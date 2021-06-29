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Разработчик отметил снижение защиты "Спутника V" против индийского штамма

Разработчик отметил снижение защиты "Спутника V" против индийского штамма - РИА Новости, 29.06.2021

Разработчик отметил снижение защиты "Спутника V" против индийского штамма

Эффективность "Спутника V" против индийского штамма снижена примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:26

2021-06-29T13:26

2021-06-29T14:41

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Эффективность "Спутника V" против индийского штамма снижена примерно в 2,6 раза, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Мы видим, что в отношении штамма индийского, варианта именно... "дельта", есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество