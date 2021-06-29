https://ria.ru/20210629/soyuznik-1739062292.html

В США назвали Украину опасным и недостойным союзником

В США назвали Украину опасным и недостойным союзником - РИА Новости, 29.06.2021

В США назвали Украину опасным и недостойным союзником

Старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер объяснил, почему Украина не подходит на роль союзника... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:41

2021-06-29T15:41

2021-06-29T15:41

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер объяснил, почему Украина не подходит на роль союзника Соединенных Штатов. Об этом он написал в колонке для National Interest.Проукраинские лоббисты в США убеждены, что альянс с Киевом — это стратегический актив для любой страны, которая заинтересована в мировом порядке, основанном на правилах, пишет автор.Специалист напомнил, что США неоднократно грубо нарушали эти нормы, насильно свергая по всему миру неугодные правительства. На Украине такой переворот в 2014 году осуществлялся с помощью ультранационалистических и неонацистских группировок. Карпентер отметил, что эти организации с их "уродливыми ценностями" продолжают оказывать влияние на политику Киева. Сторонники союза с Украиной стараются не замечать этих фактов, говорится в статье.Автор материала отметил плачевную ситуацию с правами человека и свободами в этой восточноевропейской стране.По мнению автора, страна не дотягивает до включения в список важных союзников США. В стратегическом плане Украина — это ловушка, которая втянет Америку в ненужную ей войну, считает аналитик."А с моральной точки зрения имидж Киева полностью дискредитирован, как бы ни пытались отмыть его украинские лоббисты на Западе. Тут никакая "лакировка реальности" не поможет изменить печальную реальность. Украина для США — это союзник разом и небезопасный, и недостойный", — подытожил Карпентер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210626/plany-1738712010.html

https://ria.ru/20210622/putin-1738036899.html

вашингтон

сша

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, сша, киев, украина, в мире