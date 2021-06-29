Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/soyuznik-1739062292.html
В США назвали Украину опасным и недостойным союзником
В США назвали Украину опасным и недостойным союзником - РИА Новости, 29.06.2021
В США назвали Украину опасным и недостойным союзником
Старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер объяснил, почему Украина не подходит на роль союзника... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:41
2021-06-29T15:41
вашингтон
сша
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149759/22/1497592216_0:0:3566:2006_1920x0_80_0_0_ca6607245de3a0f72220449b2714b84e.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер объяснил, почему Украина не подходит на роль союзника Соединенных Штатов. Об этом он написал в колонке для National Interest.Проукраинские лоббисты в США убеждены, что альянс с Киевом — это стратегический актив для любой страны, которая заинтересована в мировом порядке, основанном на правилах, пишет автор.Специалист напомнил, что США неоднократно грубо нарушали эти нормы, насильно свергая по всему миру неугодные правительства. На Украине такой переворот в 2014 году осуществлялся с помощью ультранационалистических и неонацистских группировок. Карпентер отметил, что эти организации с их "уродливыми ценностями" продолжают оказывать влияние на политику Киева. Сторонники союза с Украиной стараются не замечать этих фактов, говорится в статье.Автор материала отметил плачевную ситуацию с правами человека и свободами в этой восточноевропейской стране.По мнению автора, страна не дотягивает до включения в список важных союзников США. В стратегическом плане Украина — это ловушка, которая втянет Америку в ненужную ей войну, считает аналитик."А с моральной точки зрения имидж Киева полностью дискредитирован, как бы ни пытались отмыть его украинские лоббисты на Западе. Тут никакая "лакировка реальности" не поможет изменить печальную реальность. Украина для США — это союзник разом и небезопасный, и недостойный", — подытожил Карпентер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210626/plany-1738712010.html
https://ria.ru/20210622/putin-1738036899.html
вашингтон
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149759/22/1497592216_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_5fb8148521bbfda150279703b30e9c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон, сша, киев, украина, в мире
В США назвали Украину опасным и недостойным союзником
15:41 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

В США назвали Украину опасным и недостойным союзником

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер объяснил, почему Украина не подходит на роль союзника Соединенных Штатов. Об этом он написал в колонке для National Interest.
Проукраинские лоббисты в США убеждены, что альянс с Киевом — это стратегический актив для любой страны, которая заинтересована в мировом порядке, основанном на правилах, пишет автор.
"Однако этот самый "основанный на правилах мировой порядок" — не что иное, как удобное клише, которое очень легко использовать для оправдания самого себя или любых своих поступков", — отметил Карпентер.
Специалист напомнил, что США неоднократно грубо нарушали эти нормы, насильно свергая по всему миру неугодные правительства. На Украине такой переворот в 2014 году осуществлялся с помощью ультранационалистических и неонацистских группировок. Карпентер отметил, что эти организации с их "уродливыми ценностями" продолжают оказывать влияние на политику Киева. Сторонники союза с Украиной стараются не замечать этих фактов, говорится в статье.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 09:56В мире
СМИ раскрыли планы США и Германии помочь Украине из-за "Севпотока-2"
Автор материала отметил плачевную ситуацию с правами человека и свободами в этой восточноевропейской стране.
"Поведение Киева, включающее разнузданную коррупцию и попытки заткнуть рот демократическим критикам, — вот это самое поведение омрачает "блестящую" трансформацию Украины и бравурные рассказы о ней", — подчеркнул колумнист.
По мнению автора, страна не дотягивает до включения в список важных союзников США. В стратегическом плане Украина — это ловушка, которая втянет Америку в ненужную ей войну, считает аналитик.
"А с моральной точки зрения имидж Киева полностью дискредитирован, как бы ни пытались отмыть его украинские лоббисты на Западе. Тут никакая "лакировка реальности" не поможет изменить печальную реальность. Украина для США — это союзник разом и небезопасный, и недостойный", — подытожил Карпентер.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 10:59
Путин обвинил США и Европу в госперевороте на Украине в 2014 году
 
ВашингтонСШАКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53Юрист прокомментировала введение QR-кодов для посещения ресторанов
16:53"Газпром" не забронировал новый объем мощности ГТС Украины
16:53Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
16:47Голикова рассказала о возможности исследования клеточного иммунитета
16:47Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
Лента новостейМолния