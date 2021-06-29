В США назвали Украину опасным и недостойным союзником
В США назвали Украину опасным и недостойным союзником
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер объяснил, почему Украина не подходит на роль союзника Соединенных Штатов. Об этом он написал в колонке для National Interest.
Проукраинские лоббисты в США убеждены, что альянс с Киевом — это стратегический актив для любой страны, которая заинтересована в мировом порядке, основанном на правилах, пишет автор.
"Однако этот самый "основанный на правилах мировой порядок" — не что иное, как удобное клише, которое очень легко использовать для оправдания самого себя или любых своих поступков", — отметил Карпентер.
Специалист напомнил, что США неоднократно грубо нарушали эти нормы, насильно свергая по всему миру неугодные правительства. На Украине такой переворот в 2014 году осуществлялся с помощью ультранационалистических и неонацистских группировок. Карпентер отметил, что эти организации с их "уродливыми ценностями" продолжают оказывать влияние на политику Киева. Сторонники союза с Украиной стараются не замечать этих фактов, говорится в статье.
Автор материала отметил плачевную ситуацию с правами человека и свободами в этой восточноевропейской стране.
"Поведение Киева, включающее разнузданную коррупцию и попытки заткнуть рот демократическим критикам, — вот это самое поведение омрачает "блестящую" трансформацию Украины и бравурные рассказы о ней", — подчеркнул колумнист.
По мнению автора, страна не дотягивает до включения в список важных союзников США. В стратегическом плане Украина — это ловушка, которая втянет Америку в ненужную ей войну, считает аналитик.
"А с моральной точки зрения имидж Киева полностью дискредитирован, как бы ни пытались отмыть его украинские лоббисты на Западе. Тут никакая "лакировка реальности" не поможет изменить печальную реальность. Украина для США — это союзник разом и небезопасный, и недостойный", — подытожил Карпентер.
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