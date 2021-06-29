https://ria.ru/20210629/sovfde-1739063127.html

В Совфеде рассказали о совместных программах Союзного государства

В Совфеде рассказали о совместных программах Союзного государства - РИА Новости, 29.06.2021

В Совфеде рассказали о совместных программах Союзного государства

Снижение реализации совместных программ в рамках Союзного государства отмечается в последнее время, заявил первый замглавы аграрного комитета Совфеда Сергей... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:47

2021-06-29T15:47

2021-06-29T15:47

союзное государство

россия

сергей митин

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Снижение реализации совместных программ в рамках Союзного государства отмечается в последнее время, заявил первый замглавы аграрного комитета Совфеда Сергей Митин, выступая на секции восьмого Форума регионов России и Белоруссии."В рамках парламентского собрания мы внимательно разбирались с реализацией совместных программ. За 22 года в рамках Союзного государства было реализовано 62 программы", - сказал Митин, уточнив, что более половины пришлось на оборонную промышленность.Вместе с тем, отмечается "стабильная динамика по снижению реализации программ Союзного государства", сказал сенатор. По его словам, если в 2019 году таких программ было 12, то в 2020 – 11, а в текущем году - 9. При этом шесть программ завершаются в 2021 году и только три программы переходят на следующий год с общим объемом финансирования 769 миллионов рублей, добавил он. "Эти программы известны - это интеграция, паритет и ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", - пояснил законодатель.Он также отметил, что средства бюджета Союзного государства остаются невостребованными, "деньги в бюджете есть, но мы не можем их использовать". По словам Митина, ежегодно это "порядка 2,5-3 миллиардов рублей".По его мнению, этот вопрос требует обсуждения. Кроме того, Митин предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы в качестве госзаказчиков в совместных проектах двух стран могли выступать регионы России и Белоруссии.

https://ria.ru/20210616/programmy-1737319871.html

https://ria.ru/20210423/soglasheniya-1729664342.html

россия

белоруссия

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россия, сергей митин, белоруссия, экономика