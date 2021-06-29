В аэропорту Сочи открылась лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19
Экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию открылась в аэропорту Сочи
КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию открылась в аэропорту Сочи, зарегистрироваться на тестирование можно по интернету, а получить результат – через 2 часа после сдачи теста, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний. Ассоциация туроператоров России после заявления Кондратьева сообщала, что поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край.
"В Международном аэропорту Сочи открыта круглосуточная экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Результат исследования пассажир может получить уже через 2 часа. Лаборатория расположилась в аэровокзальном комплексе аэропорта Сочи на 1-м этаже… Стоимость экспресс-теста – 2750 рублей. Оплата должна быть произведена онлайн на сайте лаборатории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, если первичный анализ покажет положительный результат, материал будет направлен на повторное исследование, в этом случае время предоставления результата может быть увеличено.
Для прохождения теста пассажиру необходимо зарегистрироваться на сайте labarhimed.ru, произвести оплату и получить штрих-код, при обращении в лабораторию - предъявить штрих-код и паспорт, уточняется в релизе.
"Вылетающим пассажирам, желающим сдать тест ПЦР, рекомендуется прибыть в аэропорт Сочи не позднее 3-4 часов до окончания регистрации на рейс. Результат теста можно получить лично. Также при желании он может быть направлен на электронную почту пассажира. Содержание письма будет переведено на английский язык", - добавляется в релизе.