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В аэропорту Сочи открылась лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19
В аэропорту Сочи открылась лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В аэропорту Сочи открылась лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19
Экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию открылась в аэропорту Сочи, зарегистрироваться на тестирование можно по интернету, а... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:47
2021-06-29T09:47
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вениамин кондратьев
здоровье - общество
сочи
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию открылась в аэропорту Сочи, зарегистрироваться на тестирование можно по интернету, а получить результат – через 2 часа после сдачи теста, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний. Ассоциация туроператоров России после заявления Кондратьева сообщала, что поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край."В Международном аэропорту Сочи открыта круглосуточная экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Результат исследования пассажир может получить уже через 2 часа. Лаборатория расположилась в аэровокзальном комплексе аэропорта Сочи на 1-м этаже… Стоимость экспресс-теста – 2750 рублей. Оплата должна быть произведена онлайн на сайте лаборатории", - говорится в сообщении.Отмечается, что, если первичный анализ покажет положительный результат, материал будет направлен на повторное исследование, в этом случае время предоставления результата может быть увеличено.Для прохождения теста пассажиру необходимо зарегистрироваться на сайте labarhimed.ru, произвести оплату и получить штрих-код, при обращении в лабораторию - предъявить штрих-код и паспорт, уточняется в релизе."Вылетающим пассажирам, желающим сдать тест ПЦР, рекомендуется прибыть в аэропорт Сочи не позднее 3-4 часов до окончания регистрации на рейс. Результат теста можно получить лично. Также при желании он может быть направлен на электронную почту пассажира. Содержание письма будет переведено на английский язык", - добавляется в релизе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вениамин кондратьев, здоровье - общество, сочи, краснодарский край, общество
В аэропорту Сочи открылась лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19
09:47 29.06.2021
 
© РИА Новости / Артур ЛебедевПассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи
Пассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев

Экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию открылась в аэропорту Сочи

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КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию открылась в аэропорту Сочи, зарегистрироваться на тестирование можно по интернету, а получить результат – через 2 часа после сдачи теста, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний. Ассоциация туроператоров России после заявления Кондратьева сообщала, что поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край.
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"В Международном аэропорту Сочи открыта круглосуточная экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Результат исследования пассажир может получить уже через 2 часа. Лаборатория расположилась в аэровокзальном комплексе аэропорта Сочи на 1-м этаже… Стоимость экспресс-теста – 2750 рублей. Оплата должна быть произведена онлайн на сайте лаборатории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, если первичный анализ покажет положительный результат, материал будет направлен на повторное исследование, в этом случае время предоставления результата может быть увеличено.
Для прохождения теста пассажиру необходимо зарегистрироваться на сайте labarhimed.ru, произвести оплату и получить штрих-код, при обращении в лабораторию - предъявить штрих-код и паспорт, уточняется в релизе.
"Вылетающим пассажирам, желающим сдать тест ПЦР, рекомендуется прибыть в аэропорт Сочи не позднее 3-4 часов до окончания регистрации на рейс. Результат теста можно получить лично. Также при желании он может быть направлен на электронную почту пассажира. Содержание письма будет переведено на английский язык", - добавляется в релизе.
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