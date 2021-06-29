https://ria.ru/20210629/sochi-1739001887.html

В аэропорту Сочи открылась лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19

В аэропорту Сочи открылась лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

В аэропорту Сочи открылась лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на COVID-19

Экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию открылась в аэропорту Сочи, зарегистрироваться на тестирование можно по интернету, а... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:47

2021-06-29T09:47

2021-06-29T09:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вениамин кондратьев

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общество

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КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию открылась в аэропорту Сочи, зарегистрироваться на тестирование можно по интернету, а получить результат – через 2 часа после сдачи теста, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний. Ассоциация туроператоров России после заявления Кондратьева сообщала, что поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край."В Международном аэропорту Сочи открыта круглосуточная экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Результат исследования пассажир может получить уже через 2 часа. Лаборатория расположилась в аэровокзальном комплексе аэропорта Сочи на 1-м этаже… Стоимость экспресс-теста – 2750 рублей. Оплата должна быть произведена онлайн на сайте лаборатории", - говорится в сообщении.Отмечается, что, если первичный анализ покажет положительный результат, материал будет направлен на повторное исследование, в этом случае время предоставления результата может быть увеличено.Для прохождения теста пассажиру необходимо зарегистрироваться на сайте labarhimed.ru, произвести оплату и получить штрих-код, при обращении в лабораторию - предъявить штрих-код и паспорт, уточняется в релизе."Вылетающим пассажирам, желающим сдать тест ПЦР, рекомендуется прибыть в аэропорт Сочи не позднее 3-4 часов до окончания регистрации на рейс. Результат теста можно получить лично. Также при желании он может быть направлен на электронную почту пассажира. Содержание письма будет переведено на английский язык", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20210628/tseny-1738888312.html

https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738876343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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