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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 29.06.2021
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Эпидемиологическая обстановка в Москве остается крайне сложной, растет число госпитализаций и смертей в больницах, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:12
2021-06-29T16:46
россия
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Москве остается крайне сложной, растет число госпитализаций и смертей в больницах, рассказал мэр столицы Сергей Собянин."Количество занятых коек &lt;...&gt; приблизилось к 15 тысячам. Это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации", — отметил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.При этом на вакцинацию ежедневно записываются 87 тысяч человек, добавил градоначальник."Надеюсь, что темпы &lt;...&gt; будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около полутора-двух миллионов человек, и это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", — заключил он.За последние сутки в городе выявили 6209 случаев COVID-19, 121 пациент умер. Накануне было 124 скончавшихся, это рекордный показатель за время эпидемии.В столице ввели обязательную иммунизацию сотрудников контактных сфер. Со вчерашнего дня в кафе и рестораны пускают по QR-кодам, которые доказывают, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.
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россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
16:12 29.06.2021 (обновлено: 16:46 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие нового корпуса в ГКБ имени С. С. Юдина
Открытие нового корпуса в ГКБ имени С. С. Юдина - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве сложной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Москве остается крайне сложной, растет число госпитализаций и смертей в больницах, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Количество занятых коек <...> приблизилось к 15 тысячам. Это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации", — отметил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
При этом на вакцинацию ежедневно записываются 87 тысяч человек, добавил градоначальник.
"Надеюсь, что темпы <...> будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около полутора-двух миллионов человек, и это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", — заключил он.
За последние сутки в городе выявили 6209 случаев COVID-19, 121 пациент умер. Накануне было 124 скончавшихся, это рекордный показатель за время эпидемии.
В столице ввели обязательную иммунизацию сотрудников контактных сфер. Со вчерашнего дня в кафе и рестораны пускают по QR-кодам, которые доказывают, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.
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Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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