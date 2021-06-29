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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 29.06.2021

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Эпидемиологическая обстановка в Москве остается крайне сложной, растет число госпитализаций и смертей в больницах, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:12

2021-06-29T16:12

2021-06-29T16:46

россия

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Москве остается крайне сложной, растет число госпитализаций и смертей в больницах, рассказал мэр столицы Сергей Собянин."Количество занятых коек <...> приблизилось к 15 тысячам. Это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации", — отметил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.При этом на вакцинацию ежедневно записываются 87 тысяч человек, добавил градоначальник."Надеюсь, что темпы <...> будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около полутора-двух миллионов человек, и это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", — заключил он.За последние сутки в городе выявили 6209 случаев COVID-19, 121 пациент умер. Накануне было 124 скончавшихся, это рекордный показатель за время эпидемии.В столице ввели обязательную иммунизацию сотрудников контактных сфер. Со вчерашнего дня в кафе и рестораны пускают по QR-кодам, которые доказывают, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество