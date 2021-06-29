Туристов научили, как ездить в поездах со скидкой
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд прибывает на железнодорожный вокзал
Эксперт посоветовал покупать билеты на поезда заранее ради скидки
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Спрос на внутренний туризм в этом году может сказаться на цене билетов, особенно на популярных южных направлениях. И лучше покупать билеты заранее, рассказывал агентству "Прайм" руководитель направления "ЖД-билеты" Туту.ру Александр Сисев.
По его словам, продажи на большинство направлений открываются за 90 дней до отправления, а на некоторые — и за 120 дней.
"Есть поезда и типы вагонов, где цена фиксированная и зависит только от коэффициентов, которые действуют в разные периоды года, а есть поезда, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест — так называемые поезда с динамическим ценообразованием. То есть во втором случае цена билета будет расти ближе к дате отправления", — разъясняет эксперт.
Чтобы сэкономить, он советует покупать места на верхних полках, а с ребёнком до 10 лет оформляйте нижнее место на него, а верхнее - на себя. Можно также брать билеты по невозвратным тарифам и сэкономить 5–20% от стоимости обычного билета.