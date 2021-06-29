https://ria.ru/20210629/skidka-1738982430.html

Туристов научили, как ездить в поездах со скидкой

Туристов научили, как ездить в поездах со скидкой - РИА Новости, 29.06.2021

Туристов научили, как ездить в поездах со скидкой

Спрос на внутренний туризм в этом году может сказаться на цене билетов, особенно на популярных южных направлениях. И лучше покупать билеты заранее, рассказывал... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T01:16

2021-06-29T01:16

2021-06-29T01:16

туризм

отдых в россии 2021 летом

россия

туту.ру

новости - туризм

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Спрос на внутренний туризм в этом году может сказаться на цене билетов, особенно на популярных южных направлениях. И лучше покупать билеты заранее, рассказывал агентству "Прайм" руководитель направления "ЖД-билеты" Туту.ру Александр Сисев.По его словам, продажи на большинство направлений открываются за 90 дней до отправления, а на некоторые — и за 120 дней.Чтобы сэкономить, он советует покупать места на верхних полках, а с ребёнком до 10 лет оформляйте нижнее место на него, а верхнее - на себя. Можно также брать билеты по невозвратным тарифам и сэкономить 5–20% от стоимости обычного билета.

https://ria.ru/20210628/puteshestviya-1738623714.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, россия, туту.ру, новости - туризм