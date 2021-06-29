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СК расследует случаи сексуального насилия в иркутском центре для сирот
СК расследует случаи сексуального насилия в иркутском центре для сирот - РИА Новости, 29.06.2021
СК расследует случаи сексуального насилия в иркутском центре для сирот
Следственные мероприятия проводятся сотрудниками СК в Иркутске по факту совершения насильственных действий сексуального характера в "Центре помощи детям,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:36
2021-06-29T18:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Следственные мероприятия проводятся сотрудниками СК в Иркутске по факту совершения насильственных действий сексуального характера в "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области.В приемную президента Российской Федерации Иркутской области поступило обращение, в котором говорилось, что в "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа города Иркутска" один из воспитанников совершает насильственные действия сексуального характера над другими детьми. Это происходит при попустительстве директора воспитательного учреждения. Министерством социального развития, опеки и попечительства региона было проведено служебное расследование."Материалы служебного расследования министерства были переданы в следственный отдел по Куйбышевскому району Иркутска Следственного управления СК России по Иркутской области. На данный момент проводятся следственные мероприятия", - сообщил собеседник агентства.Он также отметил, что к "директору учреждения применены меры дисциплинарного воздействия". Несовершеннолетний, совершавший насильственные действия сексуального характера, в настоящее время находится в лечебном учреждении. Остальные воспитанники Центра - в летнем оздоровительном лагере. Ситуация контролируется Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области.Прокуратурой Иркутской области в адрес министерства внесено представление с требованием усилить контроль за работой Центра. Устранение нарушений находится на контроле сотрудников прокуратуры.
https://ria.ru/20210610/sk-1736426379.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия
СК расследует случаи сексуального насилия в иркутском центре для сирот
18:36 29.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

СК расследует факты сексуального насилия в иркутском Центре для сирот

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Следственные мероприятия проводятся сотрудниками СК в Иркутске по факту совершения насильственных действий сексуального характера в "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Иркутской области.
В приемную президента Российской Федерации Иркутской области поступило обращение, в котором говорилось, что в "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа города Иркутска" один из воспитанников совершает насильственные действия сексуального характера над другими детьми. Это происходит при попустительстве директора воспитательного учреждения. Министерством социального развития, опеки и попечительства региона было проведено служебное расследование.
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"Материалы служебного расследования министерства были переданы в следственный отдел по Куйбышевскому району Иркутска Следственного управления СК России по Иркутской области. На данный момент проводятся следственные мероприятия", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что к "директору учреждения применены меры дисциплинарного воздействия". Несовершеннолетний, совершавший насильственные действия сексуального характера, в настоящее время находится в лечебном учреждении. Остальные воспитанники Центра - в летнем оздоровительном лагере. Ситуация контролируется Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области.
Прокуратурой Иркутской области в адрес министерства внесено представление с требованием усилить контроль за работой Центра. Устранение нарушений находится на контроле сотрудников прокуратуры.
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