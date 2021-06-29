https://ria.ru/20210629/sk-1739087925.html

В Якутии возбудили дело после смерти двух сотрудников "Водоканала"

В Якутии возбудили дело после смерти двух сотрудников "Водоканала" - РИА Новости, 29.06.2021

В Якутии возбудили дело после смерти двух сотрудников "Водоканала"

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбудили в Якутии после смерти двух сотрудников "Водоканала" при ремонте канализационного... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T17:38

2021-06-29T17:38

2021-06-29T17:38

россия

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбудили в Якутии после смерти двух сотрудников "Водоканала" при ремонте канализационного коллектора, сообщается на сайте следственного управления следственного комитета РФ по региону.Ранее генеральный директор АО "Водоканал" Анатолий Кырджагасов сообщил РИА Новости, что во вторник два сотрудника "Водоканала" погибли во время ремонта канализационного коллектора в Якутске. Спустившись в колодец, работник Службы канализования предприятия вдохнул газ и потерял сознание. Чтобы спасти коллегу, вслед за ним отправился второй специалист, который также потерял сознание. В результате инцидента оба работника скончались."29 июня 2021 года около 17 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели двух работников АО "Водоканал" при проведении подготовительных работ перед промывкой трубопровода канализационного коллектора... По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", - рассказала Дворецкая.Как отметили в СУСК, следователи незамедлительно выехали к месту происшествия. "Допрашиваются лица из числа работников АО "Водоканал", изучается техническая и иная документация. На месте происшествия также работают следователи-криминалисты регионального управления СКР", - добавила Дворецкая.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210613/pozhar-1736815671.html

https://ria.ru/20210609/izdevatelstva-1736337185.html

россия

республика саха (якутия)

якутск

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россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия