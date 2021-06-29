https://ria.ru/20210629/sk-1739086808.html

В Нижегородской области нашли тело пропавшего на реке мальчика

В Нижегородской области нашли тело пропавшего на реке мальчика - РИА Новости, 29.06.2021

В Нижегородской области нашли тело пропавшего на реке мальчика

Тело пропавшего во время купания 12-летнего ребёнка найдено в реке Ветлуге в Нижегородской области, ребенок не умел плавать, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T17:30

2021-06-29T17:30

2021-06-29T17:30

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

ветлуга

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Тело пропавшего во время купания 12-летнего ребёнка найдено в реке Ветлуге в Нижегородской области, ребенок не умел плавать, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ведут поиски мальчика, которого вместе с другом унесло сильным течением на реке Ветлуге возле деревни Булдаково в Варнавинском районе."По предварительным данным, 28 июня двое мальчиков 2009 года рождения без разрешения взрослых пошли купаться. По мелководью они перешли на островок, образовавшийся на середине реки. При дальнейшем переходе на противоположный берег мальчиков понесло течением. На крики детей о помощи откликнулся мужчина, находившийся неподалеку, который спас одного из мальчиков, а второй утонул. 29 июня тело погибшего ребенка извлечено из воды. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении регионального СУСК.По факту гибели ребенка организована доследственная проверка. Как установили следователи СК, погибший мальчик не умел плавать, место, где произошла трагедия, не оборудовано для купания. Мальчик и его семья не состояли на профилактических учетах.В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210629/dtp-1738995203.html

https://ria.ru/20210627/dtp-1738833636.html

россия

нижегородская область

ветлуга

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, ветлуга, происшествия