https://ria.ru/20210629/siluanov-1739004329.html

Силуанов перечислил вызовы для экономической политики правительства

Силуанов перечислил вызовы для экономической политики правительства - РИА Новости, 29.06.2021

Силуанов перечислил вызовы для экономической политики правительства

Правительство должно реагировать на масштабные изменения, которые в глобальную экономику привнесла пандемия, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:08

2021-06-29T10:08

2021-06-29T10:24

россия

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство должно реагировать на масштабные изменения, которые в глобальную экономику привнесла пандемия, заявил министр финансов Антон Силуанов."Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики", — написал он в статье, опубликованной в журнале "Финансы".По его словам, коронавирус повлияет на ситуацию на любой дистанции финансового планирования.К кратко- и среднесрочным эффектам он отнес высокую зависимость экономического развития от эпидемиологической ситуации, неравномерность восстановления деловой активности между странами, сдерживание инклюзивного восстановления мировой экономики, снижение качества человеческого капитала и обострение ранее накопленных дисбалансов.На долгосрочные изменения — ускоренный энергопереход, повышение волатильности нефтяного сектора, промышленную антиглобализацию, изменение структуры рынка труда и усиление цифрового неравенства, а также трансформацию спроса и форм поведения потребителей — правительству, как считает Силуанов, нужно отреагировать структурными реформами.Среди основных приоритетов глава ведомства назвал обеспечение качественной медпомощи, восстановление и рост реальных доходов граждан, выравнивание возможностей в получении образования, создание комфортной среды для жизни и экономической деятельности.

https://ria.ru/20210626/transformatsiya-1738726265.html

https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html

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россия, антон силуанов, экономика