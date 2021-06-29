https://ria.ru/20210629/siluanov-1739004329.html
Силуанов перечислил вызовы для экономической политики правительства
Силуанов перечислил вызовы для экономической политики правительства - РИА Новости, 29.06.2021
Силуанов перечислил вызовы для экономической политики правительства
Правительство должно реагировать на масштабные изменения, которые в глобальную экономику привнесла пандемия, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:08
2021-06-29T10:08
2021-06-29T10:24
россия
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство должно реагировать на масштабные изменения, которые в глобальную экономику привнесла пандемия, заявил министр финансов Антон Силуанов."Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики", — написал он в статье, опубликованной в журнале "Финансы".По его словам, коронавирус повлияет на ситуацию на любой дистанции финансового планирования.К кратко- и среднесрочным эффектам он отнес высокую зависимость экономического развития от эпидемиологической ситуации, неравномерность восстановления деловой активности между странами, сдерживание инклюзивного восстановления мировой экономики, снижение качества человеческого капитала и обострение ранее накопленных дисбалансов.На долгосрочные изменения — ускоренный энергопереход, повышение волатильности нефтяного сектора, промышленную антиглобализацию, изменение структуры рынка труда и усиление цифрового неравенства, а также трансформацию спроса и форм поведения потребителей — правительству, как считает Силуанов, нужно отреагировать структурными реформами.Среди основных приоритетов глава ведомства назвал обеспечение качественной медпомощи, восстановление и рост реальных доходов граждан, выравнивание возможностей в получении образования, создание комфортной среды для жизни и экономической деятельности.
https://ria.ru/20210626/transformatsiya-1738726265.html
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россия, антон силуанов, экономика
Силуанов перечислил вызовы для экономической политики правительства
10:08 29.06.2021 (обновлено: 10:24 29.06.2021)
Силуанов перечислил главные вызовы для российской экономики
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Правительство должно реагировать на масштабные изменения, которые в глобальную экономику привнесла пандемия, заявил министр финансов Антон Силуанов
.
"Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики", — написал он в статье, опубликованной в журнале "Финансы"
.
По его словам, коронавирус повлияет на ситуацию на любой дистанции финансового планирования.
К кратко- и среднесрочным эффектам он отнес высокую зависимость экономического развития от эпидемиологической ситуации, неравномерность восстановления деловой активности между странами, сдерживание инклюзивного восстановления мировой экономики, снижение качества человеческого капитала и обострение ранее накопленных дисбалансов.
На долгосрочные изменения — ускоренный энергопереход, повышение волатильности нефтяного сектора, промышленную антиглобализацию, изменение структуры рынка труда и усиление цифрового неравенства, а также трансформацию спроса и форм поведения потребителей — правительству, как считает Силуанов, нужно отреагировать структурными реформами.
"Российская экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям — адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий последовательное повышение качества жизни населения", — указал он.
Среди основных приоритетов глава ведомства назвал обеспечение качественной медпомощи, восстановление и рост реальных доходов граждан, выравнивание возможностей в получении образования, создание комфортной среды для жизни и экономической деятельности.