https://ria.ru/20210629/shtamm-1739036486.html
У 90 процентов заболевших COVID-19 в России выявили индийский штамм
У 90 процентов заболевших COVID-19 в России выявили индийский штамм - РИА Новости, 29.06.2021
У 90 процентов заболевших COVID-19 в России выявили индийский штамм
На долю индийского штамма коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России случаев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:20
2021-06-29T13:20
2021-06-29T14:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На долю индийского штамма коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России случаев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он также призвал вакцинироваться тех, кто уже переболел COVID-19. Это позволит иметь высокие титры антител в крови, которые нейтрализуют вирус."Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина "Спутник V", которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае на территории России, так как это заболевание очень коварное и просто переболеть в легкой форме — это не значит защититься от этого заболевания", — подчеркнул Гинцбург.Он добавил, что если прививочная кампания не достигнет своих целей, то доля тяжелых и летальных случаев с одного-двух процентов может вырасти до пяти-десяти. Чтобы избежать этого сценария, необходимо в течение двух-четырех месяцев привить 70 процентов населения.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".За минувшие сутки в России зафиксировали максимальное число смертей с начала пандемии — 652. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 134 545.Всего в России зафиксировали 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 984 037 человек.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739033265.html
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739019844.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург
У 90 процентов заболевших COVID-19 в России выявили индийский штамм
13:20 29.06.2021 (обновлено: 14:45 29.06.2021)
У 90 процентов заболевших COVID-19 в России выявили индийский штамм, заявил Гинцбург
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
На долю индийского штамма коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России
случаев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
.
Он также призвал вакцинироваться тех, кто уже переболел COVID-19. Это позволит иметь высокие титры антител в крови, которые нейтрализуют вирус.
"Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина "Спутник V", которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае на территории России, так как это заболевание очень коварное и просто переболеть в легкой форме — это не значит защититься от этого заболевания", — подчеркнул Гинцбург.
Он добавил, что если прививочная кампания не достигнет своих целей, то доля тяжелых и летальных случаев с одного-двух процентов может вырасти до пяти-десяти. Чтобы избежать этого сценария, необходимо в течение двух-четырех месяцев привить 70 процентов населения.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора
и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН
. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".
За минувшие сутки в России зафиксировали максимальное число смертей с начала пандемии — 652. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 134 545.
Всего в России зафиксировали 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 984 037 человек.