https://ria.ru/20210629/sertifikat-1739008839.html

Сенатор призвала ужесточить наказание за подделку сертификата о прививке

Сенатор призвала ужесточить наказание за подделку сертификата о прививке - РИА Новости, 29.06.2021

Сенатор призвала ужесточить наказание за подделку сертификата о прививке

Подделку медицинских документов, включая сертификаты о вакцинации, нужно приравнять к подделке паспорта с уголовной ответственностью до трех лет лишения... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:45

2021-06-29T10:45

2021-06-29T10:54

татьяна кусайко

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Подделку медицинских документов, включая сертификаты о вакцинации, нужно приравнять к подделке паспорта с уголовной ответственностью до трех лет лишения свободы, заявила РИА Новости во вторник замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко."Считаю, что наказание за подделку и использование заведомо поддельных медицинских документов необходимо ужесточать", - сказала парламентарий.По ее словам, наглядно видно, что подделка медицинских документов может привести к печальным последствиям."Поддельная справка психиатра может привести к разрешению ношения оружия человеку с психическими расстройствами. А поддельная медицинская справка о допуске, например, ребёнка к занятиям спортом, может привести к трагедии во время тренировок или соревнований", - сказала сенатор.В случае с фальсификацией сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции "речь идёт о потенциальной угрозе здоровью и жизни сразу многих людей, учитывая то, что она внесена в перечень опасных заболеваний, а также ее высокую скорость распространения", подчеркнула Кусайко.При этом, если к подделке документов причастен медицинский работник, то в этом случае "должно применяться ещё более высокое наказание, так как медработник, в силу своей профессии, должен нести большую ответственность за такого рода преступления", уверена она.Кусайко напомнила, что в 2019 году были ужесточены административная и уголовная ответственность за подделку паспортов, удостоверений и других официальных документов. Подделка паспорта гражданина или удостоверения наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет, в отличие от иных официальных документов."На мой взгляд, подделка медицинских документов может привести к серьёзным, даже трагическим последствиям, поэтому и ответственность за такого рода деяния должна быть не ниже, чем за подделку паспортов", - заключила она.

https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738946253.html

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