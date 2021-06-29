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Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России - РИА Новости, 29.06.2021
Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
Количество поездок на арендованных самокатах в России выросло за год в 30 раз, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:13
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россия
москва
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Количество поездок на арендованных самокатах в России выросло за год в 30 раз, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости."За это время кикшерингом клиенты пользовались почти 17 тысяч раз", — выяснили аналитики, изучив транзакционную активность по кредитным картам клиентов в мае — июне 2020 и 2021 годов.При этом относительно прошлого года средняя стоимость одной поездки уменьшилась: в столице с 300 до 200 рублей, а в регионах с 250 до 190 рублей. Максимальный чек за кикшеринг составил 2500 рублей.
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россия, москва, общество
Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:13 29.06.2021 (обновлено: 11:14 29.06.2021)
 
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© РИА Новости / Илья Питалев
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Райффайзенбанк: число поездок на арендованных самокатах в России вырос в 30 раз

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Количество поездок на арендованных самокатах в России выросло за год в 30 раз, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"За это время кикшерингом клиенты пользовались почти 17 тысяч раз", — выяснили аналитики, изучив транзакционную активность по кредитным картам клиентов в мае — июне 2020 и 2021 годов.
При этом относительно прошлого года средняя стоимость одной поездки уменьшилась: в столице с 300 до 200 рублей, а в регионах с 250 до 190 рублей.
Максимальный чек за кикшеринг составил 2500 рублей.
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