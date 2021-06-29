https://ria.ru/20210629/sammit-1739135619.html
Песков рассказал, изменились ли отношения США и России после саммита
Песков рассказал, изменились ли отношения США и России после саммита - РИА Новости, 30.06.2021
Песков рассказал, изменились ли отношения США и России после саммита
Нужно время, чтобы почувствовать разрядку в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T22:03
2021-06-29T22:03
2021-06-30T05:16
россия
джо байден
дмитрий песков
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москва
сша
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нужно время, чтобы почувствовать разрядку в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может. Это как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарство, и эффект наступает только через несколько дней, так же и здесь. Здесь нужно ждать какое-то количество месяцев, и только потом мы почувствуем не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20210629/mezhdunarodnye-1739133754.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире
Песков рассказал, изменились ли отношения США и России после саммита
22:03 29.06.2021 (обновлено: 05:16 30.06.2021)
Песков: нужно время, чтобы почувствовать разрядку в отношениях Россией и США после саммита