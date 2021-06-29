https://ria.ru/20210629/sammit-1739135619.html

Песков рассказал, изменились ли отношения США и России после саммита

Песков рассказал, изменились ли отношения США и России после саммита - РИА Новости, 30.06.2021

Песков рассказал, изменились ли отношения США и России после саммита

Нужно время, чтобы почувствовать разрядку в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-29T22:03

2021-06-29T22:03

2021-06-30T05:16

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737244042_0:147:3097:1889_1920x0_80_0_0_d7b11097f1b83860422b1c4f177e065f.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Нужно время, чтобы почувствовать разрядку в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Измениться за две недели что-то в российско-американских отношениях, наверное, не может. Это как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарство, и эффект наступает только через несколько дней, так же и здесь. Здесь нужно ждать какое-то количество месяцев, и только потом мы почувствуем не только разрядку, но хотя бы скромную тенденцию к появлению конструктивизма в наших двусторонних отношениях", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210629/mezhdunarodnye-1739133754.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире