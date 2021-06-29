https://ria.ru/20210629/rossiya-1739030613.html

Москва и Минск объединяют усилия против угроз, заявил Патрушев

Москва и Минск объединяют усилия против угроз, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.06.2021

Москва и Минск объединяют усилия против угроз, заявил Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во вторник, что Минск и Москва объединяют и будут объединять усилия и действовать совместно против... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:51

2021-06-29T12:51

2021-06-29T13:03

россия

александр лукашенко

белоруссия

николай патрушев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg

МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во вторник, что Минск и Москва объединяют и будут объединять усилия и действовать совместно против стоящих вызовов и угроз.Ранее в Минске состоялись переговоры Патрушева с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."С президентом Беларуси мы обменялись мнениями и впечатлениями по этим вопросам. Наши оценки не просто близки, они полностью совпадают. Безусловно, мы объединяем и будем объединять усилия и действовать совместно против этих вызовов и угроз", - приводит слова Патрушева агентство Белта.Секретарь Совета Безопасности РФ прибыл в Белоруссию во вторник для российско-белорусских консультаций с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов и ряда министерств и ведомств двух стран.

https://ria.ru/20210623/platsdarm-1738205089.html

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, белоруссия, николай патрушев, в мире