https://ria.ru/20210629/rossiya-1739030613.html
Москва и Минск объединяют усилия против угроз, заявил Патрушев
Москва и Минск объединяют усилия против угроз, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.06.2021
Москва и Минск объединяют усилия против угроз, заявил Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во вторник, что Минск и Москва объединяют и будут объединять усилия и действовать совместно против... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:51
2021-06-29T12:51
2021-06-29T13:03
россия
александр лукашенко
белоруссия
николай патрушев
в мире
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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во вторник, что Минск и Москва объединяют и будут объединять усилия и действовать совместно против стоящих вызовов и угроз.Ранее в Минске состоялись переговоры Патрушева с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."С президентом Беларуси мы обменялись мнениями и впечатлениями по этим вопросам. Наши оценки не просто близки, они полностью совпадают. Безусловно, мы объединяем и будем объединять усилия и действовать совместно против этих вызовов и угроз", - приводит слова Патрушева агентство Белта.Секретарь Совета Безопасности РФ прибыл в Белоруссию во вторник для российско-белорусских консультаций с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов и ряда министерств и ведомств двух стран.
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россия, александр лукашенко, белоруссия, николай патрушев, в мире
Москва и Минск объединяют усилия против угроз, заявил Патрушев
12:51 29.06.2021 (обновлено: 13:03 29.06.2021)
Патрушев заявил, что Москва и Минск будут действовать совместно против стоящих вызовов