https://ria.ru/20210629/ravvin-1739001752.html

Раввины Европы возмущены позицией Варшавы по участию поляков в Холокосте

Раввины Европы возмущены позицией Варшавы по участию поляков в Холокосте - РИА Новости, 29.06.2021

Раввины Европы возмущены позицией Варшавы по участию поляков в Холокосте

Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт выразил возмущение словами польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:46

2021-06-29T09:46

2021-06-29T09:46

религия и мировоззрение

жилье

матеуш моравецкий

пинхас гольдшмидт

польша

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европа

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт выразил возмущение словами польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша не должна платить за преступления против имущества евреев во время Холокоста, совершенные на ее территории.Польский сейм 24 июня принял новый законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Посольство Израиля в Польше осудило проект закона, заявив, что он ущемляет права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение изъятого у них имущества, пригрозив ухудшением отношений между двумя странами.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после этого заявил, что до тех пор, пока он находится на своем посту, "Польша не заплатит злотого, доллара или евро за немецкие военные преступления", передает издание Bloomberg.

https://ria.ru/20210602/kholokost-1735320875.html

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жилье, матеуш моравецкий, пинхас гольдшмидт, польша, москва, европа, в мире