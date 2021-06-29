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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/qr-1739078690.html
Юрист прокомментировала введение QR-кодов для посещения ресторанов
Юрист прокомментировала введение QR-кодов для посещения ресторанов - РИА Новости, 29.06.2021
Юрист прокомментировала введение QR-кодов для посещения ресторанов
Внедрение QR-кодов для посещения ресторанов законно с юридической точки зрения, закон также дает властям возможность расширить такую практику и на другие сферы, РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:53
2021-06-29T16:53
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Внедрение QR-кодов для посещения ресторанов законно с юридической точки зрения, закон также дает властям возможность расширить такую практику и на другие сферы, сообщила РИА Новости юрист, управляющий партнер консалтинговой компании "Кучерена Групп" Анастасия Кучерена.Ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие отрасли, помимо общепита, в том числе и на транспорт.Кучерена напомнила, что впервые технологию QR-кодов во время эпидемии COVID-19 стали использовать в КНР, затем ее ввели Франция и другие европейские страны. Граждане могли пользоваться QR-кодом в качестве пропусков, подтверждающих обоснованность их выхода из дома в условиях самоизоляции, введенной из-за пандемии."Система QR-кодов – это решение, которое позволяет максимально защитить людей, снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также сохранить нормальную работу предприятий в условиях распространения коронавируса. Несмотря на многочисленные недовольства граждан, с юридической точки зрения нынешние действия московских властей укладываются в рамки закона в том смысле, что они действуют в режиме повышенной готовности. Соответственно, при введении режима ЧС или ЧП также предусмотрен особый режим полномочий, например, передача власти особым органам", - отметила Кучерена.Она напомнила о ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который позволяет ограничивать свободу перемещения граждан без официального введения режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, а также даёт мэру города и главному санитарному врачу довольно широкие полномочия по введению карантина и других мероприятий, направленных на предотвращение эпидемии."Безусловно, сегодня мы находимся в чрезвычайных условиях, и официальное введение режима ЧС внесло бы более четкие рамки законности действий. Однако стоит помнить, что у режима ЧС есть много других негативных последствий для граждан. В такой непростой ситуации необходимо включить критическое мышление и постараться прийти к балансу интересов сторон: и государства, и бизнеса, и всех остальных граждан", - сказала Кучерена.С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва
Юрист прокомментировала введение QR-кодов для посещения ресторанов
16:53 29.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода у входа в ресторан McDonald's в Москве
Проверка QR-кода у входа в ресторан McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Юрист заявила, что введение QR-кодов для посещения ресторанов законно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Внедрение QR-кодов для посещения ресторанов законно с юридической точки зрения, закон также дает властям возможность расширить такую практику и на другие сферы, сообщила РИА Новости юрист, управляющий партнер консалтинговой компании "Кучерена Групп" Анастасия Кучерена.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие отрасли, помимо общепита, в том числе и на транспорт.
Министр правительства Москвы Алексей Немерюк во время пресс-подхода в саду Пейзаж - это ты дизайнера Алессандро Тревелли. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 15:43В России
Власти Москвы не исключают введения QR-кодов в других сферах
Кучерена напомнила, что впервые технологию QR-кодов во время эпидемии COVID-19 стали использовать в КНР, затем ее ввели Франция и другие европейские страны. Граждане могли пользоваться QR-кодом в качестве пропусков, подтверждающих обоснованность их выхода из дома в условиях самоизоляции, введенной из-за пандемии.
"Система QR-кодов – это решение, которое позволяет максимально защитить людей, снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также сохранить нормальную работу предприятий в условиях распространения коронавируса. Несмотря на многочисленные недовольства граждан, с юридической точки зрения нынешние действия московских властей укладываются в рамки закона в том смысле, что они действуют в режиме повышенной готовности. Соответственно, при введении режима ЧС или ЧП также предусмотрен особый режим полномочий, например, передача власти особым органам", - отметила Кучерена.
Она напомнила о ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который позволяет ограничивать свободу перемещения граждан без официального введения режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, а также даёт мэру города и главному санитарному врачу довольно широкие полномочия по введению карантина и других мероприятий, направленных на предотвращение эпидемии.
Сотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 14:17Распространение коронавируса
В Москве выявили мошенников, выдававших поддельные QR-коды и сертификаты
"Безусловно, сегодня мы находимся в чрезвычайных условиях, и официальное введение режима ЧС внесло бы более четкие рамки законности действий. Однако стоит помнить, что у режима ЧС есть много других негативных последствий для граждан. В такой непростой ситуации необходимо включить критическое мышление и постараться прийти к балансу интересов сторон: и государства, и бизнеса, и всех остальных граждан", - сказала Кучерена.
С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
Мужчина в салоне электробуса в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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