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В Дептрансе Москвы ответили на вопрос о введении QR-кодов в транспорте
В Дептрансе Москвы ответили на вопрос о введении QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 29.06.2021
В Дептрансе Москвы ответили на вопрос о введении QR-кодов в транспорте
Пока решения о внедрении QR-кодов в транспорте не принято, его принимает оперативный штаб Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:40
2021-06-29T14:40
2021-06-29T14:40
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пока решения о внедрении QR-кодов в транспорте не принято, его принимает оперативный штаб Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие отрасли, помимо общепита, в том числе и на транспорт."Решения принимает оперштаб Москвы, пока решения о внедрении QR-кодов на транспорте нет",- сообщили в дептрансе.С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество
В Дептрансе Москвы ответили на вопрос о введении QR-кодов в транспорте
В Дептрансе Москвы заявили, что решение о введении QR-кодов в транспорте пока не принято