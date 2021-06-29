https://ria.ru/20210629/qr-1739052445.html

В Дептрансе Москвы ответили на вопрос о введении QR-кодов в транспорте

В Дептрансе Москвы ответили на вопрос о введении QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 29.06.2021

В Дептрансе Москвы ответили на вопрос о введении QR-кодов в транспорте

Пока решения о внедрении QR-кодов в транспорте не принято, его принимает оперативный штаб Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:40

2021-06-29T14:40

2021-06-29T14:40

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пока решения о внедрении QR-кодов в транспорте не принято, его принимает оперативный штаб Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие отрасли, помимо общепита, в том числе и на транспорт."Решения принимает оперштаб Москвы, пока решения о внедрении QR-кодов на транспорте нет",- сообщили в дептрансе.С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.

https://ria.ru/20210629/moshennichestvo-1739048476.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество