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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/qr-1739052445.html
В Дептрансе Москвы ответили на вопрос о введении QR-кодов в транспорте
В Дептрансе Москвы ответили на вопрос о введении QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 29.06.2021
В Дептрансе Москвы ответили на вопрос о введении QR-кодов в транспорте
Пока решения о внедрении QR-кодов в транспорте не принято, его принимает оперативный штаб Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:40
2021-06-29T14:40
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коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пока решения о внедрении QR-кодов в транспорте не принято, его принимает оперативный штаб Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие отрасли, помимо общепита, в том числе и на транспорт."Решения принимает оперштаб Москвы, пока решения о внедрении QR-кодов на транспорте нет",- сообщили в дептрансе.С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество
В Дептрансе Москвы ответили на вопрос о введении QR-кодов в транспорте
14:40 29.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина в салоне электробуса в Москве
Мужчина в салоне электробуса в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Дептрансе Москвы заявили, что решение о введении QR-кодов в транспорте пока не принято

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пока решения о внедрении QR-кодов в транспорте не принято, его принимает оперативный штаб Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие отрасли, помимо общепита, в том числе и на транспорт.
Сотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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"Решения принимает оперштаб Москвы, пока решения о внедрении QR-кодов на транспорте нет",- сообщили в дептрансе.
С 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
 
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