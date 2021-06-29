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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210629/putin-1739039103.html
В Кремле рассказали о работе с обращениями после прямой линии с Путиным
В Кремле рассказали о работе с обращениями после прямой линии с Путиным - РИА Новости, 29.06.2021
В Кремле рассказали о работе с обращениями после прямой линии с Путиным
Обращения граждан, поступившие на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, после ее проведения направляются в федеральные ведомства и регионы для... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:28
2021-06-29T13:28
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
общероссийский народный фронт
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обращения граждан, поступившие на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, после ее проведения направляются в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на местах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Прямая линия с президентом в этом году пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени. Как отметил представитель Кремля, по завершении самой программы работа над поступившими вопросами не заканчивается. В обработке массива обращений, в том числе, принимают участие ОНФ и волонтеры. По его словам, ряд вопросов находят решение уже в процессе подготовки программы."Безусловно, готовятся подборки для губернаторов, многие проявляют интерес по их регионам, какие вопросы больше всего волнуют граждан. По отдельным федеральным ведомствам также готовятся подборки, отправляются туда. Это дает возможность и министрам, и другим руководителям ведомств понять, "почувствовать пульс на земле", - сказал Песков журналистам.
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прямая линия с владимиром путиным, общероссийский народный фронт, дмитрий песков, владимир путин, общество
В Кремле рассказали о работе с обращениями после прямой линии с Путиным
13:28 29.06.2021
 
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Прямая трансляция президента России Владимира Путина на конференции по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Кремле рассказали о работе с обращениями граждан после прямой линии с Путиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обращения граждан, поступившие на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, после ее проведения направляются в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на местах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Прямая линия с президентом в этом году пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени. Как отметил представитель Кремля, по завершении самой программы работа над поступившими вопросами не заканчивается. В обработке массива обращений, в том числе, принимают участие ОНФ и волонтеры. По его словам, ряд вопросов находят решение уже в процессе подготовки программы.
"Безусловно, готовятся подборки для губернаторов, многие проявляют интерес по их регионам, какие вопросы больше всего волнуют граждан. По отдельным федеральным ведомствам также готовятся подборки, отправляются туда. Это дает возможность и министрам, и другим руководителям ведомств понять, "почувствовать пульс на земле", - сказал Песков журналистам.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Прямая линия с Владимиром ПутинымОбщероссийский народный фронтДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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