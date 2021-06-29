https://ria.ru/20210629/putin-1739033750.html
В Кремле объяснили, почему не отменили прямую линию с Путиным
В Кремле объяснили, почему не отменили прямую линию с Путиным - РИА Новости, 29.06.2021
В Кремле объяснили, почему не отменили прямую линию с Путиным
Прямую линию с президентом Владимиром Путиным не перенесли в свете эпидемиологической ситуации из-за технологических возможностей, благодаря которым для участия РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:08
2021-06-29T13:08
2021-06-29T15:19
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Прямую линию с президентом Владимиром Путиным не перенесли в свете эпидемиологической ситуации из-за технологических возможностей, благодаря которым для участия в мероприятии не придется посещать места массового скопления людей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он также напомнил, что в прошлый раз прямая линия с главой государства проходила в смешанном формате."В этом году, как мы уже объясняли, за счет технологических приемов, за счет приложения к смартфонам, собственно, мы получили возможность и предоставили возможность гражданам страны самостоятельно задавать президенту вопросы", — отметил Песков.Он уточнил, что направить вопрос можно в любом формате: видеообращения, видеозвонка, звукового сообщения, обычного телефонного звонка, обращения на сайт, СМС и так далее. Для этого не требуется ни посещать специальные места, ни направлять съемочные группы, что, по его словам, позволяет подстраховаться от нарушения каких-либо санитарных режимов.Прямая линия с президентом России пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени.
https://ria.ru/20210629/voprosy-1739033527.html
https://ria.ru/20210628/putin-1738860111.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, политика
В Кремле объяснили, почему не отменили прямую линию с Путиным
13:08 29.06.2021 (обновлено: 15:19 29.06.2021)
Песков объяснил, почему не отменили прямую линию с Путиным