https://ria.ru/20210629/putin-1739018133.html

Жаловавшийся Путину беженец с Украины хотел бы поговорить с президентом

Жаловавшийся Путину беженец с Украины хотел бы поговорить с президентом - РИА Новости, 29.06.2021

Жаловавшийся Путину беженец с Украины хотел бы поговорить с президентом

Житель Набережных Челнов Владимир Люлькович, переехавший из украинского Дзержинска и два года назад просивший президента РФ Владимира Путина о помощи о... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:38

2021-06-29T11:38

2021-06-29T11:44

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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набережные челны

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КАЗАНЬ, 29 июн - РИА Новости. Житель Набережных Челнов Владимир Люлькович, переехавший из украинского Дзержинска и два года назад просивший президента РФ Владимира Путина о помощи о получением российского гражданства, рассказал РИА Новости, что хотел бы вновь поговорить с президентом о ситуации в Донбассе.В ходе прямой линии с президентом в 2019 году Люлькович рассказал, что его семья с 2014 года живет в Набережных Челнах, куда приехала из украинского Дзержинска, спасаясь от войны. Они получили статус беженцев и живут в арендуемой квартире, в семье девять детей, старшие из которых уже имеют свои семьи. Люлькович попросил президента помочь с получением гражданства РФ. Семья была включена в госпрограмму по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, и в начале июля 2019 года паспорта получили трое детей Люльковичей. В июле же Путин подписал указ, который распространил право получения гражданства РФ в упрощенном порядке на находящихся в России украинцев, проживавших на всей территории Донецкой и Луганской областей."Все ступени оформления документов мы, конечно, прошли и где-то в сентябре 2019 года получили паспорта – все, кому положено по возрасту. Недавно еще получил (паспорт – ред.) восьмой ребенок Владислав – ему в декабре прошлого года 14 исполнилось. Сейчас только Даша без паспорта, ей 12 лет", - рассказал РИА Новости Люлькович.По его словам, большинство членов семьи сегодня работают официально. "Нам повезло, мы успели получить материнский капитал на последнего ребенка, на девятого, купили комнату, прописались все, сделали постоянную прописку. На основании постоянной прописки мы собрали документы… на улучшение жилищных условий. Сдали пакет документов, но там лет 5-6 ждать", - рассказал Владимир Афанасьевич.Люлькович сообщил, что супруге, всю жизнь воспитывавший детей, не удалось пока оформить пенсию. "Год за ребенка считается как полтора года стажа. Мы посчитали, что у нее 13,5 лет стажа есть (девять детей – ред.), а там (в пенсионном фонде – ред.) говорят: мы берем только за четверых детей. На пенсию надо 10 лет в сумме. Четверо детей – шесть лет, а на четыре года необходимо предоставить трудовую книжку и справки с места работы. Но как нам на Украину поехать, там и предприятий половины уже нет", - объяснил он.Сам Люлькович по профессии гитарный мастер, но заняться любимым делом пока не может из-за нехватки времени - жена работает, а все хлопоты по дому и сбору необходимых документов на нем. Но мастерскую себе он уже оборудовал и надеется, что скоро вновь будет давать жизнь новым инструментам.Люлькович признался, что если бы появилась возможность еще раз поговорить с президентом, спросил бы его про Донбасс. "Там ничего не решается, все только хуже и хуже. До войны там жили 7 миллионов русских жителей… Что-то ж можно сделать. Хотя бы Донбасс признать, как Абхазию, Южную Осетию, ввести своих миротворцев, тогда бы ничего не было, ни одного выстрела, если бы Россия серьезно вмешалась", - уверен Люлькович.

https://realty.ria.ru/20210628/kiselevsk-1738893515.html

https://ria.ru/20210628/putin-1738860111.html

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россия, владимир путин, луганская область, набережные челны