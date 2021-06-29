https://ria.ru/20210629/putin-1739011300.html
Путин обсудил с главой Туркменистана борьбу с коронавирусом
Путин обсудил с главой Туркменистана борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 29.06.2021
Путин обсудил с главой Туркменистана борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым обсудил взаимодействие в борьбе с... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:01
2021-06-29T11:01
2021-06-29T11:12
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гурбангулы бердымухамедов
туркмения
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым обсудил взаимодействие в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Добавляется, что главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанского стратегического партнерства.Отмечается, что ранее Путин направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму.
https://ria.ru/20200512/1571332085.html
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россия, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, коронавирус covid-19, владимир путин, в мире
Путин обсудил с главой Туркменистана борьбу с коронавирусом
11:01 29.06.2021 (обновлено: 11:12 29.06.2021)
Путин обсудил с главой Туркменистана взаимодействие в борьбе с коронавирусом