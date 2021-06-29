Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/pustynya-1738874184.html
Горячий лед: шоковая терапия в эмиратской пустыне
Горячий лед: шоковая терапия в эмиратской пустыне - РИА Новости, 29.06.2021
Горячий лед: шоковая терапия в эмиратской пустыне
Как спастись от палящего солнца в бескрайней пустыне? Очень просто: погрузиться в ванну, наполненную льдом. Самое необычное развлечение лета — в фотоленте... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:10
2021-06-29T12:08
оаэ
лед
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738872451_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_fad5836e42059c1c2cf5a93c0d2e6a95.jpg
Как спастись от палящего солнца в бескрайней пустыне? Очень просто: погрузиться в ванну, наполненную льдом. Самое необычное развлечение лета — в фотоленте Ria.ru.
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738872451_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_17e10b6973a0058fcf2dd6e1c2a6520d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оаэ, лед, фото, фото

Горячий лед: шоковая терапия в эмиратской пустыне

11:10 29.06.2021 (обновлено: 12:08 29.06.2021)
 
Читать ria.ru в
Как спастись от палящего солнца в бескрайней пустыне? Очень просто: погрузиться в ванну, наполненную льдом. Самое необычное развлечение лета — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Rula Rouhana

Это что-то новенькое: ледяные ванны в песках Шарджи.

Девушка принимает ледяную ванну в пустыне недалеко от Шарджа, ОАЭ
1 из 10

Это что-то новенькое: ледяные ванны в песках Шарджи.

© REUTERS / Rula Rouhana
© REUTERS / Rula Rouhana

Сеансами ледяной терапии Объединенные Арабские Эмиратах обязаны бывшему швейцарцу Бенуа Демельмейстеру.

Люди принимают ледяные ванны в пустыне недалеко от Шарджа, ОАЭ
2 из 10

Сеансами ледяной терапии Объединенные Арабские Эмиратах обязаны бывшему швейцарцу Бенуа Демельмейстеру.

© REUTERS / Rula Rouhana
© REUTERS / Rula Rouhana

Бенуа говорит, что лед научил его сохранять спокойствие и справляться со стрессом.

Люди принимают ледяные ванны в пустыне недалеко от Шарджа, ОАЭ
3 из 10

Бенуа говорит, что лед научил его сохранять спокойствие и справляться со стрессом.

© REUTERS / Rula Rouhana
© REUTERS / Rula Rouhana

Теперь Бенуа учит этому других.

Люди принимают ледяные ванны в пустыне недалеко от Шарджа, ОАЭ
4 из 10

Теперь Бенуа учит этому других.

© REUTERS / Rula Rouhana
© REUTERS / Rula Rouhana

Внезапный выход из зоны комфорта позволяет почувствовать каждую клеточку тела и пробудить скрытые резервы организма.

Мужчина принимает ледяную ванну в пустыне недалеко от Шарджа, ОАЭ
5 из 10

Внезапный выход из зоны комфорта позволяет почувствовать каждую клеточку тела и пробудить скрытые резервы организма.

© REUTERS / Rula Rouhana
© REUTERS / Rula Rouhana

Такой опыт делает человека сильнее, убежден Бенуа.

Автомобили в пустыне недалеко от Шарджа, ОАЭ
6 из 10

Такой опыт делает человека сильнее, убежден Бенуа.

© REUTERS / Rula Rouhana
© REUTERS / Rula Rouhana

Техники погружения в холодную воду и дыхания стали популярны в мире благодаря "ледяному человеку" Виму Хофу.

Люди принимают ледяные ванны в пустыне недалеко от Шарджа, ОАЭ
7 из 10

Техники погружения в холодную воду и дыхания стали популярны в мире благодаря "ледяному человеку" Виму Хофу.

© REUTERS / Rula Rouhana
© REUTERS / Rula Rouhana

Он многие годы практиковал йогу и мог выдерживать крайне низкие температуры.

Люди готовятся принимать ледяные ванны в пустыне недалеко от Шарджа, ОАЭ
8 из 10

Он многие годы практиковал йогу и мог выдерживать крайне низкие температуры.

© REUTERS / Rula Rouhana
© REUTERS / Rula Rouhana

Хоф утверждал, что его методика позволяет управлять нервной системой и улучшает иммунитет.

Девушка принимает ледяную ванну в пустыне недалеко от Шарджа, ОАЭ
9 из 10

Хоф утверждал, что его методика позволяет управлять нервной системой и улучшает иммунитет.

© REUTERS / Rula Rouhana
© REUTERS / Rula Rouhana

Люди принимают ледяные ванны в пригороде Шарджи.

Люди принимают ледяные ванны в пустыне недалеко от Шарджа, ОАЭ
10 из 10

Люди принимают ледяные ванны в пригороде Шарджи.

© REUTERS / Rula Rouhana
 
ОАЭледФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Голикова рассказала о возможности исследования клеточного иммунитета
16:47Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
Лента новостейМолния