Горячий лед: шоковая терапия в эмиратской пустыне
Это что-то новенькое: ледяные ванны в песках Шарджи.
Сеансами ледяной терапии Объединенные Арабские Эмиратах обязаны бывшему швейцарцу Бенуа Демельмейстеру.
Сеансами ледяной терапии Объединенные Арабские Эмиратах обязаны бывшему швейцарцу Бенуа Демельмейстеру.
Бенуа говорит, что лед научил его сохранять спокойствие и справляться со стрессом.
Бенуа говорит, что лед научил его сохранять спокойствие и справляться со стрессом.
Теперь Бенуа учит этому других.
Внезапный выход из зоны комфорта позволяет почувствовать каждую клеточку тела и пробудить скрытые резервы организма.
Внезапный выход из зоны комфорта позволяет почувствовать каждую клеточку тела и пробудить скрытые резервы организма.
Такой опыт делает человека сильнее, убежден Бенуа.
Техники погружения в холодную воду и дыхания стали популярны в мире благодаря "ледяному человеку" Виму Хофу.
Техники погружения в холодную воду и дыхания стали популярны в мире благодаря "ледяному человеку" Виму Хофу.
Он многие годы практиковал йогу и мог выдерживать крайне низкие температуры.
Он многие годы практиковал йогу и мог выдерживать крайне низкие температуры.
Хоф утверждал, что его методика позволяет управлять нервной системой и улучшает иммунитет.
Хоф утверждал, что его методика позволяет управлять нервной системой и улучшает иммунитет.
Люди принимают ледяные ванны в пригороде Шарджи.