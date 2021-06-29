https://ria.ru/20210629/pustynya-1738874184.html

Горячий лед: шоковая терапия в эмиратской пустыне

Горячий лед: шоковая терапия в эмиратской пустыне - РИА Новости, 29.06.2021

Горячий лед: шоковая терапия в эмиратской пустыне

Как спастись от палящего солнца в бескрайней пустыне? Очень просто: погрузиться в ванну, наполненную льдом. Самое необычное развлечение лета — в фотоленте... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:10

2021-06-29T11:10

2021-06-29T12:08

оаэ

лед

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738872451_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_fad5836e42059c1c2cf5a93c0d2e6a95.jpg

Как спастись от палящего солнца в бескрайней пустыне? Очень просто: погрузиться в ванну, наполненную льдом. Самое необычное развлечение лета — в фотоленте Ria.ru.

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оаэ, лед, фото, фото