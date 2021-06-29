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Красноярская турагент назвала свои слова об обмане ПЦР-теста шуткой
Красноярская турагент назвала свои слова об обмане ПЦР-теста шуткой - РИА Новости, 29.06.2021
Красноярская турагент назвала свои слова об обмане ПЦР-теста шуткой
Турагент из Красноярска Екатерина Семенова заявила, что ее советы, как болеющим COVID-19 получить отрицательный ПЦР-тест для поездки в Египет, были шуткой. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:19
2021-06-29T13:34
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распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
anex tour
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Турагент из Красноярска Екатерина Семенова заявила, что ее советы, как болеющим COVID-19 получить отрицательный ПЦР-тест для поездки в Египет, были шуткой.Ранее СМИ написали, что владелица франчайзингового агентства Anex Tour выложила видеорассказ с соответствующими рекомендациями. Роспотребнадзор и полиция начали проверку."Моя история в Instagram — это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов, и пошутила их же словами "набрызгайте "Мирамистин" в уши и нос и куда только можно", которые были восприняты кем-то превратно", — написала Семенова, добавив, что сожалеет о случившемся.В Anex Tour РИА Новости прокомментировали, что женщина не возглавляет представительство в Красноярске, а работает с компанией по партнерскому договору. Теперь сотрудничество с ней прекращено.
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, anex tour, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск
Красноярская турагент назвала свои слова об обмане ПЦР-теста шуткой
12:19 29.06.2021 (обновлено: 13:34 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКабинет в городской клинической больнице имени Е. О. Мухина
Кабинет в городской клинической больнице имени Е. О. Мухина - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Турагент из Красноярска назвала свои слова об обмане ПЦР-теста неправильно понятой шуткой

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 29 июн — РИА Новости. Турагент из Красноярска Екатерина Семенова заявила, что ее советы, как болеющим COVID-19 получить отрицательный ПЦР-тест для поездки в Египет, были шуткой.
Ранее СМИ написали, что владелица франчайзингового агентства Anex Tour выложила видеорассказ с соответствующими рекомендациями. Роспотребнадзор и полиция начали проверку.
"Моя история в Instagram — это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов, и пошутила их же словами "набрызгайте "Мирамистин" в уши и нос и куда только можно", которые были восприняты кем-то превратно", — написала Семенова, добавив, что сожалеет о случившемся.
В Anex Tour РИА Новости прокомментировали, что женщина не возглавляет представительство в Красноярске, а работает с компанией по партнерскому договору. Теперь сотрудничество с ней прекращено.
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