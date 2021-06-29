https://ria.ru/20210629/protokol-1739084087.html

Источник рассказал о подготовке новых поручений по ситуации с COVID-19

Источник рассказал о подготовке новых поручений по ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

Источник рассказал о подготовке новых поручений по ситуации с COVID-19

Кабмин после президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, на котором глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила запретить в РФ массовые... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T17:17

2021-06-29T17:17

2021-06-29T18:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Кабмин после президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, на котором глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила запретить в РФ массовые мероприятия из-за COVID, выпустит протокол с поручениями, сообщил РИА Новости источник в правительстве РФ.Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект Роспотребнадзора о запрете из-за COVID массовых мероприятий в РФ. По ее словам, и политические мероприятия в закрытых помещения проводятся без соблюдения должных требований: без масок, без соблюдения социальной дистанции."По итогам совещания выйдет протокол с поручениями", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что в ходе совещания Мишустин уже дал поручение Роспотребнадзору активизировать работу главных санитарных врачей в регионах."Необходимые полномочия для самостоятельного принятия решения, исходя из эпидемиологической обстановки в субъектах, у них имеются", - добавил источник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/delta-1739075420.html

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2021

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